El París Saint-Germain es campeón de liga tras ganar por la mínima al Stade Brest

El París Saint-Germain se proclamó campeón de Francia el domingo tras ganar 1-0 al Stade Brest. El equipo de Luis Enrique dominó el partido y mantiene seis puntos sobre el RC Lens, que solo tiene dos jornadas por jugar.

El Lens, segundo, había ganado 1-0 al Nantes el viernes y presionaba. El PSG, con varios titulares en el banquillo, dominó.

Con un once muy modificado, en el que varios titulares se quedaron en el banquillo, el PSG controló el encuentro de principio a fin. Sin embargo, se topó con un muro inesperado: el portero Grégoire Coudert. El portero francés mantuvo a su equipo en el partido durante mucho tiempo y vio cómo el líder atacaba la portería sin cesar, pero sin éxito. El PSG tuvo el balón el 67 % del tiempo y realizó 23 disparos, todos en vano.

Aunque crearon varias ocasiones claras, no encontraron la portería hasta el minuto 82, cuando el suplente Désiré Doué recibió en la frontal, regateó a varios defensas y batió al portero por la escuadra: 1-0.

Con este tanto, el PSG se proclama campeón de liga de manera oficiosa, pues mantiene seis puntos de ventaja sobre el Lens a falta de dos jornadas y cuenta con una diferencia de goles muy superior.

Además de la liga, el equipo de Enrique puede ganar la Liga de Campeones; la final es el 30 de mayo contra el Arsenal.