El París Saint-Germain envía un mensaje muy claro al Real Madrid tras las declaraciones de Florentino Pérez

El París Saint-Germain no planea vender a Vitinha ni a João Neves, confirmó Fabrizio Romano este domingo. Antes, el diario español «Marca» había señalado que el Real Madrid buscaba fichar a uno de estos centrocampistas.

Los rumores surgieron tras anunciar Florentino Pérez, candidato a la presidencia, una oferta de 150 millones de euros, la más alta en la historia del club.

Marca mencionó entonces los nombres de Vitinha y Neves tras descartar a otros candidatos. «No es Olise, no es Doku y no es Haaland», afirmó el presidente madridista.

Sin embargo, el campeón de Francia y de la Liga de Campeones ha dejado claro que ambos jugadores no están en venta. Según Romano, son «invendibles, intocables y una parte esencial del proyecto». Así pues, para el Real Madrid todo queda en rumores.

Vitinha, de 25 años, llegó en 2022 procedente del Oporto por unos 41,5 millones de euros y se convirtió rápidamente en una pieza indispensable en el centro del campo. Su compañero en el centro del campo, João Neves, tiene una historia similar.

Neves, de 21 años, llegó en verano de 2024 desde el Benfica por unos 66 millones de euros y ya ha demostrado valer cada céntimo: ha jugado 97 partidos con el club parisino.