Randal Kolo Muani se ha vinculado oficialmente con la Juventus. El delantero llega procedente del Paris Saint-Germain, que se conforma con una cantidad de traspaso de 38 millones de euros más 12 millones en bonus.

Kolo Muani tenía el mundo a sus pies cuando en 2023 destrozó la Bundesliga con el Eintracht Frankfurt. El PSG se movió y desembolsó nada menos que 94 millones de euros por el goleador.

En el Parque de los Príncipes, Kolo Muani nunca convenció. El atacante, ya de 27 años, que no logró dar a Francia el título mundial en 2022, marcó en su primera temporada solo 12 goles en 44 partidos.

En la temporada siguiente, su papel fue cada vez menor, por lo que el PSG decidió cederlo a la Juventus. En Turín firmó un gran medio año con ocho goles en la Serie A.

Entonces aún no se llegó a una colaboración definitiva. Sin embargo, Kolo Muani tampoco tenía futuro en París, por lo que la pasada temporada fue cedido al Tottenham Hotspur. Con 5 goles y 4 asistencias en 41 partidos, su aportación decepcionó.

En la Juventus, sin embargo, no han olvidado aquel medio año. El PSG espera que se activen todos los bonus y poder ingresar los cincuenta millones de euros completos. En ese caso, la pérdida asciende, dicho de forma sencilla, a 'solo' 44 millones de euros.

Mientras tanto, el PSG también trabaja intensamente en la llegada de Mika Godts y del portero del Parma Zion Suzuki. Los franceses han presentado una oferta de 28 millones más bonus y se acercan a un acuerdo con el Parma, donde el japonés de 23 años tiene contrato hasta mediados de 2029.

La Juventus, además de a Kolo Muani, también ha presentado a Kerem Alajbegovic. El bosnio de dieciocho años, que ya fue avistado el sábado en Turín junto, entre otros, a Miralem Pjanic, llega procedente del Bayer Leverkusen por 33 a 40 millones de euros y firma, al igual que Kolo Muani, hasta mediados de 2031.