El París Saint-Germain considera la posible salida de Barcola y busca fichar al FC Barcelona

Según Luca Bendoni, de Sky Sport, Bradley Barcola podría dejar el París Saint-Germain. Si se marcha, el club francés considera a Ferran Torres, delantero del Barcelona, como posible sustituto.

Barcola (23) disputó casi 3.000 minutos en 49 partidos la temporada pasada, con trece goles y siete asistencias, pero no tiene garantizado el once.

Sin embargo, suele ser suplente en los duelos clave: así ocurrió en las semifinales de la Champions ante el Bayern y en la final contra el Arsenal.

Arsenal, que ya le había tanteado, ve en Barcola un salto de calidadpara su banda izquierda. Fabrizio Romano confirmó el viernes que el delantero sigue siendo prioridad para los Gunners.

Su contrato vence en 2028, pero las negociaciones de renovación no han avanzado y su actual rol de suplente acelera su posible salida.

Si se confirma su salida, el PSG ficharía a Torres, quien tiene contrato con el Barça hasta 2027, aunque el club azulgrana busca renovarlo.

De momento no se sabe si Torres ve con buenos ojos recalar en París. El ariete, de 26 años, se prepara para el debut mundialista ante Cabo Verde el 15 de junio y llega en plena forma: la pasada campaña marcó 21 goles.