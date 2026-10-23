Khvicha Kvaratskhelia, estrella del Paris Saint-Germain, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el enfrentamiento ante el Barcelona, lo que supone el final de su temporada, salvo que se produzca una sorpresa.

El diario Sport señaló que el París ya planeaba, según informes franceses, entrar en el mercado de fichajes invernal con el objetivo de incorporar a un extremo izquierdo que refuerce las filas de su equipo.

El entrenador Luis Enrique cuenta con un grupo de buenos jugadores en la línea ofensiva, como Ousmane Dembélé, que también se lesionó ante el Barcelona, Ferran Torres, Mika Godts, Désiré Doué, Akliouche y Quentin Ndjantou.

No obstante, la cómoda situación financiera del club francés, tras gestionar con gran prudencia el periodo de fichajes estival, le otorga la capacidad de entrar en el mercado con mucho dinero.

Y es que el Paris Saint-Germain obtuvo unos ingresos de 333,4 millones de euros por la venta de jugadores durante el pasado periodo de fichajes estival. Bradley Barcola, que se marchó al Liverpool, fue quien más aportó, al inyectar 125 millones de euros en las arcas del club parisino.

El diario L'Équipe señaló: "El París ya busca un nuevo jugador para reforzar las posiciones de extremo durante el periodo de fichajes invernal, siempre que se trate de un jugador joven con un gran potencial".

Estas circunstancias ideales abren la puerta a que sean varios los nombres candidatos a incorporarse al Paris Saint-Germain durante el próximo mercado de fichajes.

La cadena Eurosport apunta a que Nico Williams es un candidato serio, sobre todo porque el club francés lo sigue de cerca desde hace varios años.

Por su parte, la cadena Goal sitúa al argelino Ibrahim Maza, uno de los talentos emergentes más destacados del Bayer Leverkusen, dentro del círculo de interés del club parisino. Mientras tanto, la cadena Sky apuesta por el nombre de Mathis Albert, uno de los talentos más destacados que están ganando experiencia en las filas del Borussia Dortmund.

Además, cabe señalar que el Paris Saint-Germain puede fichar a un jugador de inmediato, si no desea esperar hasta el periodo de fichajes invernal, aprovechando la excepción conocida como "joker" en la liga francesa.

Se trata de un sistema que la competición introdujo a principios del tercer milenio, y que permite a los clubes fichar a un jugador procedente de otro club que milite en la Primera o en la Segunda División francesa.

En este caso, el Paris Saint-Germain podría beneficiarse de esta excepción debido a la grave lesión que sufrió Kvaratskhelia. No obstante, parece que la decisión final se tomará el próximo mes de enero.