Todas las miradas apuntan a Atlanta, que acogerá la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina. El ambiente, sin embargo, va más allá del deporte: se ha elevado el nivel de seguridad por miedo a enfrentamientos entre las aficiones.

Según Al Arabiya, la tensión creció en la ronda anterior: los hinchas argentinos siguieron el duelo contra Suiza y corearon cánticos airados pese a la clasificación.

También siguieron el Inglaterra-Noruega en la misma zona, y la victoria inglesa provocó reacciones negativas que elevaron la tensión.

La clasificación de ambos equipos para las semifinales obligó a los organizadores a elevar el nivel de seguridad ante la gran afluencia de público esperada.

La FIFA avisó a las autoridades que separar a las aficiones dentro del estadio es casi imposible, por lo que se implementarán medidas de seguridad excepcionales para evitar enfrentamientos.

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La histórica rivalidad entre ambas selecciones y sus aficiones convierte este duelo en uno de los más delicados del torneo, tanto por su nivel deportivo como por el clima tenso previo.

Mientras Lionel Messi y Harry Kane guían a sus selecciones hacia la final, fuera del campo la tensión también crece, con un fuerte dispositivo de seguridad y la incertidumbre de si el duelo se mantendrá en la cancha o se convertirá en un desafío para la organización del Mundial 2026.