El palo del exmadridista Juanfran a Bartomeu: "Que se meta en la cueva y deje pasar el tiempo"

Juanfran Moreno, quien jugó en el Madrid y estuvo a punto de fichar por el Barcelona, habla de la gestión del presidente culé.

Juanfran, jugador del Alanyaspor, explica en Radio Marca como vive , uno de los últimos países en echar el cierre a la competición, con el coronavirus.

Canterano del Madrid y llegando a debutar con el primer equipo en 2010 frente a , pese a formarse en el Avance y de ahí saltar a , B y también pasar por el hasta consagrarse en el Dépor, da un consejo a Bartomeu al tiempo que explica su frustrado fichaje por el Barça.

"Si queréis que raje de Bartomeu, rajo de él. Que me a mí no me pagan en redes sociales para hablar bien de él", dijo. Y continuó: "¿Estará ahorrando para el Barça o para las redes sociales? ¡Ay Bartomeu, Bartomeu...! Vaya fenómeno. Bartomeu es mejor que calle ahora y se meta en la cueva y que deje pasar el tiempo", dijo recordando el escándalo que salpicó al Barça por la empresa contratada y que desprestigiaba a “enemigos” del club como apareció en la prensa.

El lateral afirma que su zasca a Bartomeu es por su mala gestión en el club. “Yo cuando falló un control o me comen la tostada en un balón, me rajan. Bartomeu no ha hecho las cosas bien y ahora le están 'rajando'. Normal. Es el presidente de uno de los clubes más importantes del mundo".

Su fichaje frustrado por el Barça

Explica que en 2017 estuvo cerca de firmar por el Barça tras la grave lesión de Aleix Vidal, aunque reconoce que “Bartomeu no tuvo la culpa de eso” y explica que “la culpa de mi frustrado fichaje fue un poco la situación. Quedaban sólo diez partidos y, sinceramente, no tenía sentido fichar para diez partidos, que sólo podía jugar , no podía jugar la Copa ni la Champions. Hicieron lo correcto. Estaba todo hecho y a última se cortó todo pero me parece que hicieron lo correcto. No era normal pagar 8 millones de euros por un lateral derecho y en verano ya no contar con él. Yo fui el que salió perdiendo pero hicieron lo correcto para el club".

Prefiero que nos quiten el sueldo a los futbolistas y no a los albañiles

Relata cómo vive en Turquía donde la crisis del coronavirus también ha llegado y afirma en cuanto a la posibles reducción de salarios que “prefiero que nos quiten el sueldo a los futbolistas y no a los albañiles, como mi primo y mi padre".