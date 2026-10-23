En un paso que confirma la magnitud de la ruptura entre los dos polos del fútbol español, se confirmó oficialmente la ausencia de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, del palco de autoridades del Camp Nou durante el esperado Clásico del domingo, dejando la representación del club blanco a su vicepresidente y mano derecha.

Según el diario español "Mundo Deportivo", la directiva del Real Madrid decidió que el club blanco esté representado en la cumbre de la Liga por el vicepresidente Eduardo Fernández de Blas, uno de los principales asesores de Pérez y el tomador de decisiones silencioso del club, junto a la leyenda José Martínez "Pirri", exjugador y presidente de honor del club desde el año 2023.

Ausencia recurrente y relaciones tensas

No será la primera vez que Pérez se ausente del Camp Nou, ya que siguió el mismo criterio en el Clásico de la pasada temporada, en una clara señal de que las relaciones entre ambos clubes siguen tensas a raíz de su mordaz ataque contra el Barcelona en el célebre caso Negreira, que provocó una profunda fractura entre las dos directivas.

"Pirri" también había estado presente en el palco de autoridades durante el último Clásico disputado en el Camp Nou el pasado 10 de mayo, partido en el que el Barcelona selló el título de la Liga española por segunda vez consecutiva con su victoria por 2-0 bajo la dirección de Hansi Flick.

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El Barcelona no ha recibido hasta el momento ninguna confirmación sobre el desplazamiento de Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales, por lo que su ausencia se convertiría también en una ausencia notable que se sumaría a la del presidente, al igual que sucedió en el Clásico de Liga de la pasada temporada.

La bomba Reguilón... la bomba de Reguilme en el palco

La bomba de Reguilme en el palco

En un giro que podría complicar aún más el panorama, la incógnita sigue rodeando la postura de Enrique Reguilme, el candidato que compitió contra Florentino Pérez en las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid.

Reguilme mostró su intención de ver el Clásico en directo desde el Camp Nou, como hizo en el último partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el estadio Wanda Metropolitano, aunque no tomará su decisión definitiva hasta el próximo sábado debido a su apretada agenda.

Esta expectación llega tras la gran polémica que generó la aparición de Reguilme en el palco de autoridades del estadio del Atlético de Madrid, una aparición que enfureció profundamente a Florentino Pérez y lo llevó a amenazar con marcharse de inmediato si se encontraba con su rival, según reveló la cadena española "Cope".

Entre el boicot de Pérez, la representación de Fernández de Blas y Pirri, y la posible aparición de Reguilme, parece que el Clásico del domingo no será solo una batalla en el rectángulo verde, sino también en el palco de autoridades.



