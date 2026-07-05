El país anfitrión del Mundial se rebela y lanza un comunicado contundente contra la FIFA tras la absolución de Balogun

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) está consternada por la revocación de la suspensión de Folarin Balogun y estudia acciones legales.

El domingo por la noche, la FIFA anunció de forma inesperada que Balogun, expulsado en el Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina (2-0), podría jugar los octavos contra Bélgica.

Según el periodista Ben Jacobs, la medida se produjo tras una llamada del presidente Donald Trump al titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Bélgica está «consternada por el giro que han tomado los acontecimientos», según ha comunicado la federación. «La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) está consternada por la decisión de la FIFA de declarar apto para jugar al jugador estadounidense sancionado Folarin Balogun para el partido entre EE. UU. y Bélgica del lunes 6 de julio a las 17:00 horas (hora de Seattle)», comienza el comunicado.

«La FIFA basa su decisión en el artículo 27 de su Reglamento Disciplinario, que permite a la Comisión Disciplinaria suspender la ejecución de una sanción previa».

«Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Reglamento establece que una tarjeta roja implica suspensión automática para el siguiente partido, como ha ocurrido con todas las expulsiones de este Mundial».

«Además, independientemente de lo anterior, la decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento del Mundial de 2026, tal y como se establece en el artículo 10.5: «Si un jugador o un miembro del cuerpo técnico es expulsado por tarjeta roja directa o indirecta (segunda amarilla), quedará automáticamente suspendido para el siguiente partido de su equipo. Además, podrán imponerse sanciones adicionales».

«La suspensión automática se reitera en la Circular n.º 16 del Mundial 2026, enviada el 12 de mayo de 2026 a todas las asociaciones participantes».

Esta norma se recuerda en todas las reuniones de coordinación previas a los partidos y en los talleres del torneo.

«Para proteger los derechos de todos los equipos y preservar el juego limpio, la RBFA analiza todas las opciones», concluye el comunicado.