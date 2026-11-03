El padre de Yamal cuestiona la votación del Balón de Oro y arremete contra España por Mbappé

Munir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, no aceptó que su hijo obtuviera únicamente el tercer puesto en la carrera por el Balón de Oro, galardón con el que se coronó Harry Kane por delante de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid.

En unas declaraciones incendiarias y sumamente directas, el padre de la perla del Barcelona arremetió contra el sistema de votación en España, al que acusó de favorecer al delantero del Real Madrid simplemente por vestir la camiseta blanca.

En una llamativa conversación con el conocido periodista Jota Jordi, Munir Nasraoui expresó su conmoción y profundo asombro por los votos que recibió Mbappé para situarse segundo en la clasificación, cuestionando los criterios que aplicó el representante español de la revista "France Football", el director del diario "As", José Félix Díaz.

Munir no dudó en lanzar una crítica directa y mordaz, al afirmar: "Ojalá vea algún día en pantalla a alguno de esos que votaron por Mbappé, me gustaría hablar con él, y contigo también, amigo mío, aficionado de Mbappé".

El padre de Lamine fue incluso más allá, al vincular el asunto de forma explícita con la influencia de la camiseta del Real Madrid en algunos votos, en una alusión que muchos consideraron una acusación clara de parcialidad.

Y añadió en tono airado: "Esto solo ocurre aquí, en España. Si el mejor jugador del mundo juega en el Real Madrid, ¡voten por la selección nacional! Yo no digo nada, es un premio para un jugador y no para un equipo. ¡Estamos en el siglo XXI, hombre!".

Las contundentes declaraciones de Munir encendieron una amplia polémica en el entorno futbolístico sobre hasta qué punto la pertenencia de un jugador a un club determinado influye en su valoración en la carrera por el Balón de Oro, y abrieron la puerta a un debate viejo y nuevo a la vez sobre la objetividad en la votación.

Y parece que el fenómeno del voto por motivos nacionalistas no se limitó a España, pues los datos indican que Argentina votó por Lionel Messi, Francia se decantó por Mbappé, Inglaterra eligió a Harry Kane, mientras que Georgia votó por su estrella Khvicha Kvaratskhelia, lo que refuerza las dudas sobre los verdaderos criterios de elección.