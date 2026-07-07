El padre de Neymar le suplica que no se retire: «Vuelve a sonreír en el campo»

El padre de Neymar le pidió que siguiera jugando y no se retirara, y le dijo: «Vuelve a sonreír en el campo».
Neymar había anunciado su retirada de la selección tras la eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial de 2026.
Según el diario español «Marca», el padre publicó un extenso mensaje en Instagram para animarlo a seguir jugando. «Hijo mío... ¡Menudo viaje! ¡Y qué camino tan maravilloso! Es un camino lleno de retos, a menudo doloroso, pero infinitamente bendecido».
En su mensaje, el padre recordó los inicios de su hijo: «Parece que fue ayer cuando vi a aquel niño con el balón entre los pies, soñando… sin imaginar ni por asomo hasta dónde le llevaría Dios. Desde que eras muy pequeño, me di cuenta de que había algo diferente en ti. No era solo talento, sino una vocación y un objetivo».
«Elegimos un camino, seguimos nuestras convicciones y principios por encima de todo. Hubo momentos en que dijimos “no” cuando todos esperaban un “sí”. Renunciamos a mucho, confiando en que Dios recompensaría nuestra sinceridad, y así fue».
El padre repasó las etapas de su carrera: Hemos vivido cada etapa: celebré tus primeros goles y logros, tu salto al fútbol profesional, el rugido de los grandes estadios, los títulos, tus viajes por el mundo, tu juego con la selección brasileña y tu llegada al nivel mundial. He visto cómo ese niño se ha convertido en uno de los mejores jugadores de su generación».
Como padre, nada supera el privilegio de acompañarte en cada paso.
Le agradeció: «Gracias por confiar en mí, por dejarme a tu lado en lo bueno y lo malo. Hemos llorado, rezado, celebrado y aprendido juntos».
El padre añadió: «La historia de nuestra vida demuestra que Dios siempre ha tenido todo bajo control. No dependía solo de nuestras decisiones, del talento o del esfuerzo; era su mano guiando todo, aunque no lo entendiéramos».
Y añadió: «Por eso, como padre, te pido: sigue jugando al fútbol. Vuelve a disfrutar del balón, sonríe en el campo. Gozas de salud y Dios te da otra oportunidad de hacer lo que amas».
Disfruta del juego. No cargues con el peso de las decisiones, las críticas, las expectativas o los tropiezos; algunas cosas dependen de los hombres, pero muchas decisiones solo le corresponden a Dios… El futuro está en manos de Dios. Ninguna decisión de hoy define toda tu historia; un sueño sin cumplir no está muerto. Los momentos difíciles no marcan el final, pues Dios escribe el último capítulo.
Fue Él quien abrió puertas que parecían cerradas, quien te levantó cuando muchos te daban por caído y quien sostuvo a nuestra familia en la alegría y en el dolor.
No temas al futuro; vive el presente. Entrena, sonríe, juega, abraza a tus hijos, ama a tu familia y sé el hombre que Dios quiere que seas. déjalo en manos de Dios. Cuando miro atrás, veo más que trofeos, goles, contratos o títulos: veo milagros, salvación, promesas cumplidas y un Dios fiel que nunca nos abandona.
Y, mirando al futuro, me aferro a esa certeza: lo mejor no depende de la edad ni de las circunstancias... Lo mejor depende de Dios. Quizá te esperan capítulos que ni imaginas; quizá Dios prepara algo mayor que cualquier sueño. Como padre, sigo creyendo y rezando».
Y concluyó: «Mientras llega ese día, sé feliz, juega con el corazón ligero, haz sonreír a la gente y recuerda lo que Dios puso en tus manos desde niño. Antes de ser admirado por el mundo, siempre fuiste amado por Él. Hijo mío, lo haría todo de nuevo: cada viaje, cada sacrificio, cada noche en vela, cada preocupación y cada oración».