El padre de Neymar explica por qué su hijo no acudió al inicio de la pretemporada

"El programa del Instituto Neymar estaba en la agenda desde hace más de un año y no lo podíamos cambiar", asegura en Fox Sports Brasil.

El Paris Saint-Germain empezó la pretemporada con una baja de peso, la de Neymar . El crack brasileño no se ha presentado al primer día de la pretemporada y el club galo tomará medidas ante esa situación, tal y como lo ha asegurado este lunes a través de un comunicado oficial. Sin embargo, minutos después del anuncio, el padre de Neymar respondió explicando los motivos por los que su hijo no acudió al llamado del campeón de la Ligue1.

"Este lunes, 8 de julio, Neymar da Silva Santos Junior fue convocado para la reanudación de las actividades del grupo profesional del París Saint-Germain. El Paris Saint-Germain descubrió que el jugador Neymar Jr no se presentó en el lugar y la hora acordados, sin haber sido autorizado previamente por el Club. El Paris Saint-Germain deplora esta situación y tomará las medidas apropiadas" , rezaba el escueto comunicado.

Communiqué du club - Neymar Jr 📍 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 8 de julio de 2019

Sin embargo, Neymar Senior salió al cruce del y aseguró, en declaraciones realizadas para Fox Sports , que "el motivo de la ausencia era sabido". "El programa del Instituto Neymar estaba en la agenda desde hace más de un año y no lo podíamos cambiar. La presentación iba a ser el día 15. Tan simple como eso, no es un gran problema. El PSG es consciente de eso y participa en las actividades del Instituto Neymar " , afrmó.

Cabe recordar que Neymar, con contrato en el campeón de la Ligue1 hasta 2022, suena para volver al este verano, pese a que las negociaciones no son sencillas . El propio presidente del club catalán, Josep Maria Bartomeu, anunció la semana pasada que el Paris Saint-Germain no quiere vender a la estrella sudamericana , por lo que, si eso fuera cierto, el regreso del delantero al Camp Nou ahora mismo sería una utopía. El , que también sonó como posible destino para el ex del Santos, no contemplaría su fichaje.