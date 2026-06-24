El padre de Micky van de Ven habla sobre la supuesta relación de su hijo con una modelo inglesa

Micky van de Ven tendría una relación con la modelo inglesa Ella Buffin (24). La influencer, con cientos de miles de seguidores, fue vista en Marbella con el internacional holandés, que disputa el Mundial. Testigos dicen que eran inseparables. Su padre, Marcel van de Ven, evita hablar de la supuesta relación.

La familia viajó a Estados Unidos para apoyarlo en el Mundial. «Estoy muy orgulloso. Estamos aquí con sus hermanas y su madre, todos juntos», declaró Marcel a RTL Boulevard.

No confirma si la pareja del lateral izquierdo estará en la grada contra Túnez: «Aún no está confirmado, pero podría suceder».

Eso sí, aclara que no le corresponde hablar de la vida sentimental del jugador. «Si viene, no se esconderá; los medios deberán estar atentos».

El lateral de la selección holandesa y del Tottenham Hotspur está centrado en los partidos y entrenamientos del Mundial, pero los jugadores de Ronald Koeman también tienen ratos de descanso.

«A veces les dejamos pasar unas horas con nosotros el día después del partido. Vamos a comer o hacemos algo divertido», explica el padre. «Les gusta escaparse de vez en cuando con gente de confianza».