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El futuro de Alexis Mac Allister en Anfield está en el punto de mira tras las declaraciones de su padre sobre el estado actual de las negociaciones contractuales. Pese a ser una pieza fundamental del centro del campo, el internacional argentino aún no ha iniciado conversaciones formales con la directiva del club para ampliar su contrato.

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Las negociaciones para renovar su contrato aún no han comenzado en Anfield

Mac Allister sigue siendo una pieza fundamental del centro del campo del Liverpool a las órdenes de Andoni Iraola, pero la incertidumbre empieza a planear sobre su futuro a largo plazo en Merseyside. El futbolista de 27 años, que llegó al club procedente del Brighton en 2023, fue una figura clave del equipo que conquistó la Premier League en la temporada 2024-25.

Al hablar sobre la situación actual, el padre de Alexis Mac Allister, Carlos, señaló que los recientes cambios en el banquillo y en la directiva han influido en la falta de avances inmediatos.

«Todavía le quedan 20 meses de contrato [a Alexis Mac Allister]; el director deportivo [del Liverpool] ha cambiado, y el entrenador también. La situación sigue en estudio y puede que haya novedades antes de que acabe el año», dijo Carlos en una entrevista con ESPN.

Mucho en juego para el argentino campeón del mundo

La trayectoria de Mac Allister es incuestionable y esta temporada se ha consolidado como una pieza clave del equipo de Iraola. Ha sido titular en todos los partidos de la Premier League y ha marcado un gol, además de anotar tres veces en la Champions League.

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«Todavía no hemos empezado a hablar de la renovación; si todo va bien, renovará, y, si no, no pasa nada, seguirá su camino como tantos otros. Es un jugador joven que ganó la Copa América y el Mundial, fue subcampeón en el último [Mundial] y fue el jugador argentino que más corrió durante el torneo. Tiene muchísimos récords y logros que le permitirán continuar su carrera en clubes de primer nivel. Cuando juegas en el Liverpool y aspiras a mantener el mismo nivel de juego, sabes que solo hay seis o siete equipos en el mundo en los que podrías jugar», añadió Carlos.

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Seguir en Europa continúa siendo la prioridad

Pese al atractivo de regresar a Sudamérica, Carlos Mac Allister se mostró firme al afirmar que el futuro inmediato de su hijo está en el fútbol europeo. El centrocampista ha disputado 166 partidos con el Liverpool, en los que ha marcado 24 goles y dado 21 asistencias desde su llegada al club.

«No creo que ningún club argentino piense hoy que Alexis [Mac Allister], Enzo Fernandez o Julian Alvarez puedan jugar en el fútbol argentino el año que viene. Él [Alexis] sabe que su futuro sigue estando en Europa; acaba de cumplir 27 años», aclaró.

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La atención sigue centrada en los objetivos del Liverpool

Mientras la situación contractual sigue sin resolverse, el entorno de Mac Allister quiere mantener una relación profesional con el Liverpool, que actualmente ocupa el cuarto puesto en la Premier League y el octavo en la clasificación de la Champions League. El Liverpool volverá a jugar tras el parón internacional en un esperado duelo contra su rival, el Manchester United, en Anfield.

«Hoy solo hablamos del Liverpool y nos centramos en el Liverpool. Es una cuestión de respeto que se merece el club y que se merecen los aficionados del Liverpool. No puedes estar en un club hablando de otros. Cuando estás en un club, tienes que mostrarle el respeto y darle la importancia que merece. Hoy hablamos del Liverpool, que es uno de los clubes más grandes del mundo, pero, sea cual sea el club, no puedes faltarle al respeto a quien te fichó, se interesó por ti e hizo una inversión económica muy importante. Siempre hablamos del Liverpool, de la pasión por representar al club, hablamos del sueño de ganar títulos, y eso es todo», concluyó Carlos.