El extenista marroquí Younes El Ainaoui recordó la infancia de su hijo Nael, centrocampista de Asoud Al-Atlas, quien sueña con jugar en el Barcelona.

Nael, de 24 años, está vinculado al Roma italiano hasta 2030.

En declaraciones publicadas por Mundo Deportivo, el padre afirmó: «Mi hijo adora al Barcelona. Vivió allí desde que nació hasta los 11 años, y sería la persona más feliz del mundo si algún día jugara allí».

Nació en Francia, pero su familia se mudó enseguida a Barcelona, donde creció impregnado de la cultura del club.

El propio Al-Ainawi había declarado: «Soy un centrocampista moderno, con gran resistencia y capaz de jugar en cualquier posición del centro del campo. De niño vivía en Barcelona, era seguidor del Barça e Iniesta siempre fue mi ídolo».

Hasta ahora ha jugado los dos partidos completos del Mundial con Marruecos, formando pareja en el centro del campo con Ayub Bouadi, del Lille.

A pesar de su sueño de jugar en el Barcelona, su fichaje parece difícil por el momento, pues su posición ya cuenta con Frenkie de Jong, Pedri, Gavi y Marc Bernal.