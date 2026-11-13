El padre de la estrella del Real Madrid en Estambul: un movimiento inesperado acerca a Díaz a la salida

El club turco Besiktas ha dado un nuevo paso en sus esfuerzos por fichar al internacional marroquí Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, tras recibir a su padre, Abdelkader, en la ciudad de Estambul durante tres días, en un movimiento que refleja la seriedad del club para incorporar al jugador durante el próximo mercado de invierno.
El diario turco “Fotospor” reveló que el presidente del Besiktas, Serdar Adali, y el entrenador Vincenzo Italiano mantuvieron una reunión con el padre del jugador marroquí para abordar la posibilidad de que su hijo fiche por el equipo y conocer la postura de la familia sobre el proyecto deportivo que el club pretende presentar para convencer a Díaz de vivir una nueva experiencia en la liga turca.
La visita supone la continuación de unos contactos que comenzaron hace semanas, después de que Brahim Díaz mantuviera una reunión por videollamada con el técnico italiano a finales del pasado octubre, con la aprobación de la dirección del Real Madrid.
Italiano expuso durante el encuentro los detalles del proyecto deportivo del Besiktas y el papel que le espera al jugador en caso de aceptar su traspaso al equipo.
Según el diario turco, la primera reunión dejó una impresión positiva en la estrella marroquí, lo que llevó a los responsables del Besiktas a intensificar sus movimientos y pasar de la fase de contacto con el jugador a abrir canales directos con su entorno, en un intento de explorar las posibilidades de cerrar la operación antes de entrar en negociaciones oficiales con el club español.
La visita de Abdelkader Díaz incluyó su asistencia al partido del Besiktas ante el Genclerbirligi, además de una nueva reunión con el entrenador Vincenzo Italiano, quien se esmeró en explicar su visión táctica sobre cómo aprovechar las cualidades del jugador y el papel que podría desempeñar dentro del equipo, antes del regreso del padre de la estrella marroquí a España al término de su visita.
El club turco confía en que estos contactos arrojen señales positivas por parte de la familia del jugador, lo que le permitiría pasar a la siguiente fase de las negociaciones, sobre todo porque la dirección del Besiktas es consciente de la importancia de obtener la aprobación de Díaz antes de abrir un diálogo directo con el Real Madrid sobre las condiciones de su traspaso.
En este contexto, Serdar Adali planea viajar a la capital española, Madrid, para reunirse con los responsables del club blanco e iniciar las negociaciones sobre la incorporación del jugador, en caso de recibir señales alentadoras de su familia, en un movimiento que busca convertir el interés inicial en un acuerdo ejecutable durante el mercado de fichajes invernal.
Los sucesivos movimientos del Besiktas revelan su deseo de cerrar la operación a través de una vía negociadora que comienza por convencer al jugador y a su entorno del proyecto deportivo, para después pasar a negociar con el Real Madrid.
No obstante, la concreción de la operación sigue ligada a la postura final de Brahim Díaz y a la disposición del club español a aprobar su salida el próximo mes de enero.
Ver perfil del autor
Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.