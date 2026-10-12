El padre de la estrella del Arsenal responde a los rumores del Real Madrid

El padre de Mikel Merino, estrella del Arsenal, desmintió los rumores que vinculan al centrocampista con el Real Madrid, asegurando que su hijo sigue siendo feliz en el conjunto londinense.

El internacional español de 30 años dejó la Real Sociedad para incorporarse al Arsenal en una operación valorada en 31,6 millones de libras esterlinas, después de conquistar la Eurocopa con la selección española en 2024.

Durante ese tiempo, Merino ha disputado 86 partidos en todas las competiciones con el Arsenal, con 16 goles y 8 asistencias a las órdenes de su compatriota Mikel Arteta.

Merino se ha consolidado como un miembro de valor incalculable en el vestuario del Arsenal durante sus dos primeros años en el norte de Londres, y su capacidad para desempeñarse como delantero puro de forma puntual ha demostrado ser una cualidad enormemente útil.

Sin embargo, la feroz competencia por los puestos implica que Merino ha tenido que asumir un papel secundario en el Emirates Stadium, ya que el campeón del Mundial 2026 no ha sido titular en ningún partido de la Premier League esta temporada.

Eso ha dado lugar a ciertas especulaciones sobre que Merino podría estar abierto a nuevos retos lejos del Arsenal, en un lugar que le garantice más minutos de juego.

Ya se había apuntado al interés del Real Madrid por fichar a Merino antes de su llegada al Arsenal hace dos años, y las informaciones procedentes de España esta semana señalan que el gigante de LaLiga podría volver a intentar la contratación del exjugador de la Real Sociedad.

Pero el padre de Merino, que participó como invitado en el programa "Goles con Parado", quiso poner fin a los comentarios sobre que su hijo podría estar descontento con su papel secundario en el Arsenal.

Cuando le preguntaron por qué el Real Madrid no hizo un esfuerzo coordinado para contratar a su hijo antes de que el Arsenal se hiciera con sus servicios, respondió, según recogió el diario inglés "Metro": "Bueno, mira, no se trata solo del Real Madrid".

Y añadió: "Está jugando en el Arsenal y ha ganado la Premier League, ha llegado a la final de la Champions League y alcanzó las semifinales de la Champions League el año pasado".

Continuó: "Forma parte de un equipo de talla mundial, así que es un jugador de talla mundial".

Y al ser preguntado sobre si Merino podría regresar a LaLiga en el futuro, contestó: "Bueno, ahora está en un club que compite por todo. Eso es lo que quería cuando se marchó de la Real Sociedad".



