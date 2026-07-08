El padre de Jordan Henderson revela detalles espeluznantes sobre la lesión de su hijo en el Mundial

El padre de Jordan Henderson, estrella de Inglaterra, reveló que su hijo se rompió el brazo izquierdo durante la celebración de la victoria sobre México en el Mundial.

Según el diario «Daily Mail», el padre del centrocampista confirmó que se fracturó el antebrazo izquierdo.

Inglaterra avanzó a cuartos tras ganar 3-2 a México, pero la alegría se tornó pesadilla cuando el centrocampista, de 36 años, se estrelló al saltar las vallas publicitarias.

Dan Burn, que ya había saltado la valla, avisó de inmediato a los servicios médicos.

Henderson, ya descartado del torneo, se prepara para una intervención quirúrgica.

Su padre, Brian, campeón de la Premier League, declaró al Daily Mail: «La lesión en su antebrazo izquierdo se lo ha destrozado por completo; le pondrán una escayola y, a partir de ahí, todo dependerá de lo que digan los especialistas».

El jugador permanece hospitalizado en México, mientras sus compañeros ya entrenan en Kansas City para el próximo partido contra Noruega.

Las tormentas eléctricas retrasaron su regreso a Estados Unidos.

Brian, que vio la victoria sobre México desde su casa en el noreste del país, no se dio cuenta de la gravedad de la lesión hasta que lo vio ser retirado del campo mientras Harry Kane atendía a los medios.

El exagente de policía y futbolista aficionado añadió que Henderson quiere seguir con el equipo el resto del Mundial.

«Al principio pensé que se había caído o rasguñado la muñeca. No me di cuenta de la gravedad hasta que, durante la entrevista a Harry Kane, vi pasar una camilla con Jordan conectado a un respirador y otros aparatos», añadió.

«Inmediatamente escribí a su asistente, que estaba allí, para saber qué pasaba. No pude dormir; solo quería noticias. Ahora toca esperar. No abandonará al equipo; se quedará hasta el final».