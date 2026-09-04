La carrera del prometedor delantero egipcio Hamza Abdelkarim con el Barcelona vivió un momento decisivo el pasado lunes, cuando vistió la camiseta catalana en un partido oficial por primera vez, al entrar como suplente ante el Rayo Vallecano en la competición de LaLiga, durante el encuentro que ganó el conjunto blaugrana (5-2).

Comentando este importante paso, el padre del joven jugador, Mohamed Abdelkarim, declaró al sitio web "365Scores": "Hamza, desde su llegada al Barcelona, sabe muy bien que la competencia no será fácil, y su objetivo siempre ha sido mejorar día tras día y aprovechar el estar junto a grandes jugadores".

Leer también

Abdelkarim, el ejemplo más reciente: el fantasma de Neymar sigue apareciendo en el Barcelona

9 meses de insistencia y evasivas: ¿cómo fichó el Barcelona a Gabriel Jesus?

Y añadió: "Durante el pasado periodo, Hamza hizo un gran esfuerzo y logró demostrar su valía ante el cuerpo técnico. Por eso, que obtuviera la oportunidad de participar con el primer equipo no fue una sorpresa para nosotros. Hansi Flick es un gran entrenador, y su confianza en Hamza, y el darle la oportunidad de aparecer con el primer equipo, representan un paso muy importante en la carrera de mi hijo, y esperamos que sea el inicio de más oportunidades".

Y prosiguió: "Hamza es una persona muy tranquila por naturaleza, no le gusta hablar mucho de sí mismo, y siempre prefiere que su concentración esté dentro del campo y en los entrenamientos, y que su nivel hable por él".

"Un momento excepcional"

Y sobre los sentimientos de la familia mientras seguían a su hijo con la camiseta del Barça en LaLiga, dijo: "Como familia, seguíamos su trayectoria, y conocemos la magnitud del esfuerzo que hizo hasta llegar a esta etapa, por eso verlo participar con el primer equipo, en un partido oficial de la Liga española, fue un momento excepcional para nosotros".

Mohamed Abdelkarim continuó: "Que Hamza se convierta en el primer jugador egipcio en participar oficialmente con el primer equipo del Barcelona es un gran honor para él y para nuestra familia, y nos sentimos orgullosos de que represente a Egipto en uno de los clubes más grandes del mundo".

Y concluyó: "Siempre le digo que llegar al primer equipo no es el final del sueño, sino el comienzo de una etapa más difícil, que necesita más trabajo, concentración y paciencia. Espero que su participación ante el Rayo Vallecano sea solo el principio, y que Hamza siga mejorando y consiga más oportunidades, y que escriba en los próximos años una larga historia con el Barcelona, y ponga en alto el nombre de Egipto".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".