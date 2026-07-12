El padre de Haaland felicitó irónicamente al árbitro del Inglaterra-Noruega tras la eliminación de su país

Alfie Haaland, padre del futbolista noruego Erling Haaland, felicitó irónicamente al árbitro francés Clément Turpin tras la eliminación de Noruega en cuartos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra (2-1 tras la prórroga), en un partido marcado por decisiones arbitrales que, a su juicio, favorecieron a los Tres Leones.

Felicitó a Jude Bellingham, antiguo compañero de su hijo en el Borussia Dortmund, por su doblete decisivo, pero apuntó a Turpin, a quien responsabilizó de inclinar el partido a favor de Inglaterra.

Tres jugadas polémicas

La primera queja noruega fue el gol del empate inglés: el balón habría tocado el cable de una cámara que colgaba del techo tras un saque de banda del portero Niland, desviando su trayectoria y permitiendo el tanto de Bellingham. La FIFA lo desmintió tras el partido, pero los vikingos siguieron inconformes.

Más tarde, Noruega marcó un segundo gol en un saque de esquina, pero Turban lo anuló tras revisar el VAR, señalando una falta previa de Haaland, y ordenó repetir el saque de esquina, decisión que enfureció a los noruegos.

Ocasión fallida en un momento decisivo.

Poco después llegó la tercera jugada polémica: el balón rebotó en el larguero y, cuando un noruego iba a rematar de cabeza, cayó al suelo tras un claro contacto, Turban no pitó falta y el VAR no intervino, lo que enfureció a los noruegos.

Tras la eliminación de Noruega, Alvi Haaland felicitó irónicamente a Bellingham, insistiendo en que el arbitraje había decidido el partido. Estas críticas se sumaron a las numerosas quejas por el arbitraje en el Mundial 2026. tras incidentes similares en otros partidos del torneo.