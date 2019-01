El padre de Emiliano Sala: "No lo puedo creer, estoy desesperado"

El avión donde el jugador viajaba de Nantes a Cardiff está en paradero desconocido.

El mundo del fútbol está conmocionado tras conocerse que ha desaparecido el avión en el que Emiliano Sala viajaba de Nantes a Cardiff para unirse al club galés tras cerrrarse su fichaje desde la Ligue 1.

El padre del jugador, Horacio, ha reconocido las horas de angustia que está viviendo la familia. "Yo estaba trabajando, no lo puedo creer. Estoy desesperado. Ojalá lleguen buenas noticias. No sé qué pudo haber pasado. Mi familia no sabía nada, yo les avisé", dijo a 'C5N'.

Además, el progenitor reconoce que su fichaje por el Cariff es una gran noticia: "Para él, como para todos todos, era un gran paso su transferencia a Cardiff. Es un chico que siempre la luchó. Un chico de pueblo, un chico humilde".