Un periodista español ha lanzado una bomba de grandes dimensiones sobre el futuro de la estrella inglesa Jude Bellingham en el seno del Real Madrid, tras revelar una reunión secreta que mantuvo su padre con la directiva del conjunto blanco para estudiar la posibilidad de una salida.

Según lo revelado por el reputado periodista español Pepe Álvarez, Mark Bellingham, padre y agente del jugador, se reunió con los responsables del Real Madrid justo después del final de la temporada pasada, y les comunicó el deseo de su hijo de no continuar con el equipo.

Pepe Álvarez explicó, a través de su cuenta en la red social "X", que el padre de Bellingham justificó la petición de salida por la existencia de desacuerdos deportivos con algunos responsables de la dirección deportiva, lo que ha hecho que el jugador se sienta incómodo dentro del equipo, pese a su condición de titular indiscutible en el once del entrenador.

Añadió que la respuesta de la directiva del Real Madrid fue tajante y rotunda, al comunicar al padre del jugador que Jude Bellingham no está en venta bajo ninguna circunstancia, y que el club lo considera uno de los pilares fundamentales de su proyecto de futuro, sin intención alguna de desprenderse de él por muchas que sean las ofertas tentadoras.

Este acontecimiento abre la puerta a numerosos interrogantes sobre el futuro de la estrella inglesa, especialmente ante su constante vinculación con un traspaso a la Premier League, donde le acechan grandes clubes como el Chelsea, el Manchester City y el Liverpool.

Bellingham se incorporó al Real Madrid en el verano de 2023 procedente del Borussia Dortmund en un fichaje descomunal, y logró imponerse rápidamente como uno de los mejores jugadores del mundo, contribuyendo de forma directa a la conquista blanca de la Liga de Campeones y de LaLiga en su primera temporada.