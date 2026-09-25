El padre de Al Hamdan estalla: mi hijo es víctima de un ajuste de cuentas y exijo la intervención de los responsables

Abdulrahman Al Hamdan, portero retirado del Al Shabab y padre de Abdullah Al Hamdan, delantero del Al Nassr y actual internacional saudí, expresó su enfado por lo que describió como los insultos dirigidos a su hijo durante el último periodo.

Abdullah Al Hamdan fue objeto de fuertes críticas tras su discreta actuación en la victoria de la selección saudí sobre su homóloga kuwaití por un gol a cero, el pasado miércoles, en el estadio Al Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo 27.

Abdulrahman Al Hamdan afirmó en declaraciones al diario saudí «Asharq Al Awsat»: «Lo que está ocurriendo (con Abdullah) ha sobrepasado los límites de la crítica técnica constructiva y ha entrado en el terreno del ataque personal y el ajuste de cuentas».

Y aclaró: «Si este ataque se produce con la selección ganando, ¿qué harían si la selección tropezara? Lo que vemos es una movilización injusta que no tiene ninguna relación con la realidad».

Y añadió: «Por desgracia, la visión de algunas personas es limitada y está guiada por el odio y no por el realismo. A esos les digo: temed a Dios en vuestras palabras, pues la crítica debe ser para corregir y no para agredir, sobre todo estando en una misión nacional, y con la selección ausente de los podios de coronación desde hace años, necesitada de apoyo y no de destrucción».

Y prosiguió: «No hablaba en los medios desde hace años, pero tengo un mensaje: el vaso ha colmado, y los insultos han sobrepasado las normas morales y nuestras costumbres sociales hasta llegar a atacar el honor. Dios nos basta y es el mejor protector».

Abdulrahman Al Hamdan pidió la intervención del ministro de Deportes y del presidente de la Federación Saudí de Fútbol para proteger a su hijo y al resto de jugadores de lo que denominó ataque organizado.

Y concluyó: «El amor a la patria es mayor que el amor al club, y todos debemos dejar atrás los escudos de los clubes cuando los jugadores visten el escudo de la patria, y alejarnos de los venenos que algunos exhalan para encender e incitar».