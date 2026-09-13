Cinco partidos oficiales, cinco victorias, tres veces sin encajar gol, mejor arranque en la Bundesliga desde 2015: Borussia Dortmund atraviesa un gran momento. La imagen que están dejando hasta ahora los de Westfalia en esta temporada recién comenzada se parece a la del año pasado: al BVB le cuesta mucho ser derrotado, la defensa responde y arriba golpea con eficacia. Sin duda, hay placeres mayores que tener que disputar un partido de fútbol contra el equipo del entrenador Niko Kovac.

Todavía es muy pronto en esta temporada, por lo que no conviene detenerse demasiado en los pros y los contras del escenario descrito. Aún pueden pasar muchas cosas, muchas pueden evolucionar, y harán falta más partidos disputados antes de poder emitir una valoración realmente fundamentada.

Lo que sí puede constatarse ya ahora, sin embargo, es que el Dortmund sigue atrapado, en términos futbolísticos, en el ya conocido y exitoso dilema de Kovac. En este punto, el encargo al técnico por parte de todos sus responsables antes del inicio de la temporada había sido formulado con claridad. "Por supuesto, ahora también queremos dar de alguna manera el siguiente paso", dijo el director general deportivo Lars Ricken. Su colega Carsten Cramer se expresó así: "Trabajo y espectáculo deben complementarse, queremos marcar diferencias en este apartado".

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¿Superior el BVB ante el Paderborn? "Yo no lo vi así en absoluto"

Por ahora no ha logrado ninguna de las dos cosas. Es cierto que el BVB ha completado un prometedor verano de fichajes y que también incorporó a Joey Veerman, un jugador capaz en el centro de romper la habitual U de Kovac en la salida de balón y aportar más variantes. Pero hasta ahora eso no ha mejorado estructuralmente una construcción del juego poco inspirada, y ello con independencia de las distintas alineaciones o de las secuelas de un partido de la Champions League.

A Ralf Kettemann le preguntaron el sábado por la tarde en Sky por qué el BVB había sido tan superior, después del 0-3 de su Paderborn en el Signal Iduna Park. El entrenador del recién ascendido dio la respuesta correcta: "Yo no lo vi así en absoluto". Para Kettemann, la diferencia entre ambos equipos estuvo en la eficacia en el último tercio.

También esta valoración fue correcta. El SCP, que antes no había marcado y sigue sin marcar, mostró en comparación con el Borussia una propuesta de juego más madura y un plan claramente reconocible con y sin balón. Al descanso, los visitantes lideraban la estadística de toques en el área rival por 15 a 8 y la de disparos dentro del área por 5 a 1.

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Al BVB le sigue faltando una idea de juego ejecutada colectivamente

El Dortmund, sin embargo, mandaba por 1-0 porque para ello bastó un contraataque bien llevado (!), favorecido por un error en la defensa del Paderborn. Más allá de eso, el BVB tuvo grandes dificultades para liberarse con juego de la defensa hombre a hombre de los de Ostwestfalen y llevar el balón con un plan hacia la portería rival. Para ello, las distancias de pase fueron con frecuencia simplemente demasiado grandes.

Con el balón en los pies, a los de Westfalia les sigue faltando, por tanto, una idea ejecutada de forma colectiva. También en los encuentros anteriores, en los que el creativo Konstantinos Karetsas no estuvo ausente como sí ocurrió el sábado. El resultado: ante un recién ascendido, el BVB no ejerció ningún dominio futbolístico en ningún momento del partido. En cambio, el equipo de Kovac sigue viviendo de su calidad individual, algo que no hicieron sino subrayar los dos vistosos goles del revulsivo Felix Nmecha para cerrar el marcador.

"No creo que hayamos jugado nuestro mejor partido. Volvimos a encontrar una manera de ganar. Eso es una buena señal, pero nos lo pusimos difícil especialmente en el último tercio. Es algo que tenemos que mejorar", dijo Ethan Nwaneri. "Fue una victoria de trabajo, no jugaron bien. Durante muchos tramos les costó muchísimo romper al Paderborn, que también en la segunda mitad tuvo mucho del juego", fue el análisis del experto de Sky Dietmar Hamann.

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La vieja cantinela del BVB: un fútbol limitado en sus contenidos

Que así fuera debería preocupar de verdad al Borussia. El Dortmund no logró en muchas fases de los segundos 45 minutos, pese al nuevo metrónomo Veerman y la entrada posterior de Nmecha, calmar el partido. Es cierto que fue a por el 2-0 y se generó ocasiones para ello, pero al principio no llegó. En cambio, el Paderborn merodeó varias veces, al menos por momentos, el empate en los alrededores del área del Dortmund.

Es la vieja cantinela: precisamente en este punto el BVB debe dar un paso adelante con urgencia, Kovac debe seguir desarrollando al equipo a toda costa. Si eso no ocurre, el resultado probablemente será el mismo que en la temporada pasada: un fútbol que garantiza victorias y puntos con regularidad constante, pero que aparece tan limitado en sus contenidos que ante rivales de igual o mayor calidad el margen se alcanza rápidamente.

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BVB: cinco partidos, cinco victorias, pero todavía sin espectáculo

Del tan citado espectáculo, en cualquier caso, no se vio nada en los partidos disputados hasta ahora. Porque con ello no se alude a desarrollos de partido estrambóticos como en la victoria por 3-2 en Hoffenheim, donde durante 60 minutos no se vio nada del BVB y, pese a mejorar tras el 0-2, acabó ganando de forma muy favorecida. Ni tampoco a la pasividad colectiva del pasado martes tras ponerse por delante ante el Villarreal. Se habla de actuaciones dominantes, rebosantes de clase futbolística, madurez táctica, confianza en la posesión y amenaza constante de gol.

Hasta llegar a ese punto, a Kovac todavía le queda mucho trabajo por delante. Seguirá teniendo tiempo y oportunidad para ello. La cantidad de victorias habla inequívocamente a su favor y en el fútbol es la moneda más importante. También contra el Paderborn. Sobre todo si se tiene presente esta estadística: con el triunfo ante el SCP, el BVB solo ganó su 38.º partido (de 61) contra un recién ascendido desde 2012/13. El Bayern de Múnich venció en 53 de 60 duelos de este tipo.

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