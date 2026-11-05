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Harry Kane habló de su estrecha relación de trabajo con el entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, tras la ampliación del contrato de este último hasta 2029. El delantero también reflexionó sobre su decisión de dejar atrás la familiaridad de la Premier League en el Tottenham para afrontar un reto en Alemania.

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Plena sintonía entre el delantero estrella y el entrenador

La decisión de Harry Kane de comprometer su futuro a largo plazo con el FC Bayern refleja una gran sintonía táctica y mental con el entrenador Vincent Kompany. Desde la llegada de Kompany, Kane ha mantenido su extraordinario ritmo goleador y se ha convertido en un líder clave dentro del vestuario.

El delantero reveló que Kompany le dio total libertad y espacio para decidir su futuro.

«Puede que no se haya enterado hasta esta mañana. ¡No he tenido contacto con él en los últimos días! Nunca me presionó», afirmó Kane.

Respeto por la exigencia constante de Kompany

Kane explicó que la filosofía de Kompany como entrenador encaja con sus propios estándares profesionales, independientemente del peso o la experiencia de cada jugador. «Tuvimos una conversación abierta hace unas cuatro semanas, pero fue más bien general... Respeto mucho al entrenador y la forma en que exige a todo el mundo», explicó Kane.

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«Da igual que lleven 500 partidos a sus espaldas o que acaben de empezar. Esa también es mi mentalidad, así que encajamos bien».

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«Me imaginaba compitiendo cada año por la liga, la copa y la Champions League... Siempre he creído en mí mismo. He marcado goles en todos los sitios donde he jugado», añadió.

Salir de la zona de confort de la Premier League fue un acierto

Al recordar su salida del Tottenham Hotspur en 2023, Kane aseguró que no se arrepiente en absoluto de haber dejado la máxima categoría inglesa para ponerse a prueba en el extranjero. «Pasé mucho tiempo en la Premier League y siempre los seguía mucho. Está bien cambiar de aires», señaló Kane.

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«Y, a veces, un cambio también viene bien mentalmente... Cuando sea mayor, miraré atrás y diré que salir de mi zona de confort fue la decisión correcta».

«Creer en uno mismo es un factor importante. Aquí me siento tan bien como siempre. Jugaremos al más alto nivel en los próximos años», afirmó el capitán de Inglaterra.

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Kompany y Kane siguen adelante juntos

Con el entrenador y su delantero estrella en sintonía, el Bayern parece bien situado para mantener una base táctica estable durante las próximas temporadas.

Kompany se apoyará en la ética de trabajo de Kane para impulsar la presión del equipo y la fluidez de su ataque.

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Ambos vuelven ahora a centrar toda su atención en defender sus títulos nacionales y luchar por títulos europeos.