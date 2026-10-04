La selección de Burkina Faso vivió un viaje repleto de complicaciones logísticas para disputar el partido amistoso ante Argentina en el estadio "Monumental". Y Jairo Patchón, agente de partidos acreditado por la FIFA y organizador del encuentro, rompió su silencio para revelar las razones de la improvisada llegada del combinado africano a Buenos Aires.

Los problemas comenzaron el pasado 30 de septiembre, cuando se canceló el vuelo de la delegación de la selección africana en Casablanca, Marruecos, debido a una avería técnica.

Y según explicó Patchón, director ejecutivo de la empresa "Eurodata Sport", en un comunicado publicado por la Federación Argentina, la compañía aérea notificó la avería cuando la delegación ya estaba lista para subir al avión, alegando causa de fuerza mayor para no realizar el vuelo.

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Las estrellas de la selección absoluta se retiran

El gran retraso en facilitar un avión alternativo hacia Argentina provocó un profundo malestar entre los jugadores de la selección absoluta de Burkina Faso. Varios futbolistas comunicaron su negativa a viajar, alegando "agotamiento y cansancio acumulado", ya que rechazaron cruzar el océano Atlántico y después disputar el partido prácticamente sin descanso.

Y pese a la insistencia de varios representantes del Gobierno y de la Federación Burkinesa de Fútbol, que celebraron reuniones para convencer a las estrellas del equipo, los jugadores se mantuvieron en su postura, con lo que se añadió un nuevo problema a la lista de inconvenientes planteados. Ante esta situación, se decidió formar una nueva lista prácticamente desde cero, integrada en su mayoría por jugadores de la selección sub-23.

La reconfiguración de la lista obligó a trasladar a toda prisa a los nuevos convocados desde Burkina Faso hasta Marruecos, para tomar el avión que los llevaría a Argentina tras días de incertidumbre.

Asimismo, la Federación Argentina y el Gobierno argentino se vieron obligados a tramitar los visados de la nueva delegación en un tiempo récord, algo que Patchón consideró uno de los mayores desafíos, al afirmar: "En 18 años trabajando con selecciones nacionales, me he enfrentado a muchas situaciones adversas", según recogió la cadena española "COPE".

Una estancia fugaz en Argentina

Y, finalmente, tras este duro viaje que vivió la delegación de Burkina Faso, los jugadores disputaron el partido poco más de 5 horas después de que aterrizara su avión, en un vuelo que rozó las 12 horas.

Y tras la abultada victoria de Argentina por (7-0), como si eso no fuera suficiente, se decidió que la delegación regresara a África al mediodía de este domingo, hora GMT.







