El Bayern Múnich recibirá al conjunto noruego Bodø/Glimt mañana jueves por la tarde en el estadio Allianz Arena, en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, encuentro que será dirigido por el árbitro esloveno Rade Obrenović.

Según el diario "Bild" alemán, Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, tiene la intención de apostar por una formación 4-2-3-1, con Manuel Neuer en la portería, y por delante de él Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Alphonso Davies en la línea defensiva.

De acuerdo con el diario, se espera que Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlović ocupen el centro del campo, y por delante de ellos la estrella marroquí Ismael Saibari.

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En el ataque, se prevé que arranquen los extremos Michael Olise y Luis Díaz por detrás del veterano delantero Harry Kane.

El Bayern Múnich afronta el partido como el máximo candidato a lograr la victoria, mientras que el Bodø/Glimt busca dar la sorpresa ante el gigante bávaro, aprovechando su estilo basado en la velocidad y la presión.

El campeón de la Bundesliga intentará volver al buen camino a costa de su invitado noruego, tras su sorprendente empate sin goles ante su anfitrión el Schalke en su último partido de la liga alemana, pese al gran dominio bávaro en el encuentro y la creación de numerosas ocasiones.

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