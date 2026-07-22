El once ideal del Mundial... una sorpresa africana y ausencias polémicas

La selección española impuso su presencia en el once ideal del Mundial 2026, elegido por los aficionados mediante votación en la web oficial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), tras incluir a 3 de las estrellas de "La Roja", mientras que la portería fue escenario de una sorpresa.

El once elegido incluyó a Pedro Porro, Marc Cucurella y Rodri, después de las destacadas actuaciones que ofreció el trío durante el torneo, en el que España se coronó campeona del mundo por segunda vez en su historia.

Según el diario español "As", este resultado trajo a la memoria la edición del Mundial 2010, cuando el once ideal contó con 5 jugadores de la selección española: Sergio Ramos, Carles Puyol, Joan Capdevila, Sergio Busquets y David Villa.

Vozinha acapara los focos

Las elecciones de los aficionados depararon una gran sorpresa con el portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, encabezando la lista de los mejores guardametas del torneo, después de obtener cerca del 40% de los votos, superando al español Unai Simón, ganador del premio al Guante de Oro en el Mundial.

El once no contó con la presencia de ningún jugador de las selecciones árabes que participaron en la pasada edición.

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Ausencias polémicas

El once registró la ausencia del inglés Harry Kane, pese a estar entre los jugadores con más votos, mientras que Francia igualó a España con 3 jugadores cada una en el equipo.

Asimismo, el tridente ofensivo formado por Mbappé, Haaland y Messi acaparó más del 20% de los votos por cada jugador, y Mbappé se situó a la cabeza de los futbolistas con más votos de los aficionados.

En cambio, la ausencia del dúo español Pau Cubarsí y Aymeric Laporte generó cierta polémica, aunque Porro y Cucurella fueron los defensas con más votos.

Por su parte, no hubo discusión sobre la presencia de Rodri, mejor jugador del torneo, junto a Bellingham y Olise, autor del mayor número de asistencias de gol en el Mundial.

La Federación Internacional de Fútbol, en colaboración con su patrocinador oficial "Aramco", brindó a los aficionados de todo el mundo la oportunidad de elegir a los mejores 11 jugadores del torneo mediante la votación en la web de "FIFA", antes de anunciar los resultados finales.

El once ideal de los aficionados en el Mundial 2026

Portería: Vozinha (Cabo Verde).

Defensa: Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia), Marc Cucurella (España).

Centro del campo: Rodri (España), Michael Olise (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra).

Ataque: Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Lionel Messi (Argentina).