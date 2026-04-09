La UEFA ha anunciado este jueves el once ideal de la semana en la Liga de Campeones, correspondiente a los partidos de ida de cuartos de final.
El Bayern venció 2-1 al Real Madrid como visitante, mientras que el Barcelona cayó 2-0 ante el Atlético en casa, El Sporting de Lisboa cayó 1-0 ante el Arsenal en casa y el París Saint-Germain venció 2-0 al Liverpool en el Parque de los Príncipes.
La lista no incluyó a ningún madridista, y del Barça solo apareció Lamine Yamal.
Leer también
Un jugador del Atlético de Madrid se convierte en portero... ¿Mereció el Barcelona un penalti?
Tras una fuerte disputa, Arbeloa obliga a una estrella del Real Madrid a pedir perdón a sus compañeros
Nuevo frente: Trump exige excluir a personas transgénero del Mundial
Grupo de Egipto... Irán revela su plan alternativo para estar en el Mundial.
Y el once ideal quedó así:
Portero:
Manuel Neuer (Bayern de Múnich)
Defensa:
Maximiliano Araújo – Sporting de Lisboa
Rubén Le Normand – Atlético de Madrid
Marquinhos – París Saint-Germain
Josep Stanisić – Bayern de Múnich
Centrocampistas:
João Neves – París Saint-Germain
Joshua Kimmich – Bayern de Múnich
Kai Havertz – Arsenal
Delantera:
Khvicha Kvaratskhelia – París Saint-Germain
Julian Álvarez – Atlético de Madrid
Lamine Yamal – Barcelona