El once de la temporada en la Premier League: Arsenal y Manchester City arrasan en las elecciones de los jugadores

La asociación de futbolistas profesionales de Inglaterra anunció oficialmente el once del año de la Premier League, en una gala celebrada la noche del martes en el escenario del "Opera House" de Mánchester.

El once ideal reflejó un dominio casi absoluto de los dos protagonistas de la cima, el Arsenal y el Manchester City, ya que la lista solo contó con dos jugadores ajenos a ambos equipos.

El Arsenal, campeón de la Premier League, se llevó la parte del león en la votación de los jugadores, con 5 integrantes de su once titular. El guardameta español David Raya se aseguró su lugar en el once ideal tras ganar el premio "Guante de Oro" después de mantener su portería a cero en 19 partidos.

Por delante de Raya se situaron tres de los integrantes de la línea defensiva de cuatro que llevó al Arsenal al título; ya que Jurriën Timber se unió a la pareja de centrales de roca Gabriel Magalhães y William Saliba.

En cambio, la línea defensiva se completó con Nico O'Reilly en la posición de lateral izquierdo, el primero de los cuatro astros que representan al Manchester City en el once.

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En el centro del campo, los jugadores prefirieron elegir a una estrella de cada uno de los dos equipos que ocuparon el primer y el segundo puesto, con la presencia de Declan Rice, del Arsenal, y Rayan Cherki, del Manchester City.

A la pareja se sumó el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, tras una temporada excepcional en la que batió el récord del jugador con más asistencias en la historia de la Premier League, con 21 pases. El astro portugués coronó sus esfuerzos esta temporada con un histórico triplete individual: ganó el premio al Jugador del Año de la Premier League, el premio de la asociación de críticos deportivos, antes de completar el reconocimiento con la conquista del premio al Jugador del Año favorito de la asociación de profesionales.

En cuanto a la línea ofensiva, los nombres de los delanteros del Arsenal estuvieron ausentes del tridente de ataque; ya que los votos se inclinaron por los goleadores de la competición.

El tridente ofensivo estuvo encabezado por el noruego Erling Haaland, máximo goleador de la liga con 27 goles, junto a Igor Thiago, delantero del Brentford que marcó 22 goles, y el ghanés Antoine Semenyo, autor de 17 goles y que a mitad de temporada pasó del Bournemouth a las filas del Manchester City.