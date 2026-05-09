«El Olympique de Marsella excluye a Pierre-Emerick Aubameyang de la convocatoria tras un extraño incidente con un extintor»

Según L'Équipe, Pierre-Emerick Aubameyang no jugará el domingo contra el Le Havre tras ser sancionado por un incidente en el entrenamiento del Olympique de Marsella.

El actual ‘7’ de Francia permanece esta semana en régimen de internamiento en La Commanderie, el centro de entrenamiento del club.

El jueves por la noche, aburrido, lideró un grupo de diez jugadores que recorrió varias habitaciones para «animar el ambiente».

Sin embargo, el gabonés fue demasiado lejos: roció con un extintor a Bob Tahri, miembro del cuerpo técnico.

El producto químico alcanzó a Tahri, su cama y sus pertenencias. El preparador se enfadó y lo denunció ante la directiva.

El viernes se disculpó con la directiva y con Tahri, pero igual fue sancionado para el partido del domingo.

El Marsella viajará a Marsella sin Aubameyang, quien suele ser titular.