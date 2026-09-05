El Olympiacos envía un mensaje a El Kaabi tras su grave lesión

El club griego Olympiacos expresó su total apoyo a su delantero marroquí Ayoub El Kaabi, tras la grave lesión que sufrió durante el partido ante el Volos, la noche de este sábado, en la tercera jornada de la liga griega.

El Kaabi sufrió una escalofriante lesión poco antes del final de la primera mitad, después de lanzarse hacia el balón y lograr tocarlo antes de la llegada del portero del Volos, Marios Siampanis. Sin embargo, este último cayó con todo su peso sobre la pierna del delantero marroquí, que se torció violentamente por la fuerza del impacto.

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El Kaabi cayó al suelo en medio de una gran conmoción que afectó a los jugadores y a la afición, antes de que el cuerpo médico interviniera para atenderle. El delantero marroquí tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, bajo los aplausos de la afición, y Armando González entró en su lugar.

El árbitro señaló un penalti a favor del Olympiacos por la acción, y Jota Silva se encargó de transformarlo con éxito, antes de celebrar el gol de forma emotiva y dedicárselo a El Kaabi, en una escena que reflejó el impacto que causó la lesión del jugador.

Tras abandonar el terreno de juego, El Kaabi fue trasladado directamente al hospital para someterse a las pruebas médicas necesarias, con el fin de determinar la naturaleza de la lesión y su gravedad.

Por su parte, el Olympiacos dirigió un mensaje de apoyo a su delantero a través de sus cuentas oficiales, en el que dijo: «Ayoub, en este momento difícil, toda la familia del Olympiacos está a tu lado con todo nuestro corazón. Tu fuerza, tu pasión y tu espíritu de lucha nos han inspirado muchas veces. Ahora es nuestro turno de devolverte toda esa fuerza».

Y añadió: «Mantente fuerte, Ayoub El Kaabi. Estaremos contigo en cada paso del camino, hasta verte volver al lugar al que perteneces. Te deseamos una pronta recuperación».

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