El observador del FC Twente revela lo que le ocurrió a Weghorst tras la derrota en Europa

Wout Weghorst ha tenido un inicio especialmente difícil en el FC Twente, según queda claro en el pódcast sobre fichajes de AD y FC Afkicken. El delantero llegó incluso a ser reprendido por aficionados enfadados tras una mala actuación.

«Weghorst no rendía y Sam Lammers crecía día a día en Enschede», comienza el análisis del seguimiento del club Leon ten Voorde sobre las primeras semanas de Weghorst en De Grolsch Veste.

Ten Voorde subraya que Lammers era enormemente popular entre la afición del Twente. «Sin jugar, de repente adquirió el estatus de un cruce de todas las grandes figuras como Van Basten, Messi, Ronaldo. Weghorst siempre parece estoico, pero realmente le afectó.»

Weghorst alcanzó un mínimo provisional tras la derrota por 0-1 contra el FK Qarabag en el play-off de la Conference League. El delantero centro fue interceptado por tres aficionados enfadados. «Entonces, más o menos le leyeron la cartilla. Weghorst realmente ha pasado por una etapa desagradable.»

Ahora la situación es completamente distinta para Weghorst. Marcó fuera de casa contra el Qarabag y el SC Cambuur y ya es el primer delantero en Enschede. Al mismo tiempo, Lammers está cerca de regresar al PSV.

«No sé si el traspaso de Lammers tiene algo que ver con eso. Pero es una coincidencia», intenta explicar Ten Voorde sobre el buen momento de forma de Weghorst con la camiseta del Twente.

La semana pasada, Weghorst concedió una entrevista sincera a RTV Oost sobre sus primeras semanas en el Twente. «Las últimas semanas han sido muy duras para mí. He tenido que soportar muchísimo y era merecido, porque no estaba jugando nada bien. Solo que estoy muy contento de salir a flote de esta manera. Eso también lo sé de mí mismo. Al final, tiene recompensa si nunca te rindes y sigues creyendo en las cosas que te funcionan.»