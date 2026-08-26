Mikos Gouka no espera que el Feyenoord esté realmente trabajando en la llegada de Chido Obi. Así lo cuenta el clubwatcher este miércoles en el podcast de fútbol de AD. El delantero del Manchester United fue mencionado el martes por De Telegraaf como un posible fichaje.

Obi puede ganar experiencia en otro lugar y el Feyenoord fue señalado como una opción. El delantero danés de raíces nigerianas jugó en el pasado durante un breve periodo en el Arsenal, antes de pasar en 2024 al Manchester United.

En opinión de Gouka, el Feyenoord ya cuenta con suficientes delanteros centros. «Por eso tampoco escribimos sobre ello. Entonces tienes demasiados jugadores, sobre todo en la franja de edad en la que también está Shaqueel van Persie. Traer otro talento sería una tontería. Solo haces eso en caso de lesión o sabiendo que un jugador se va».

«El Feyenoord tiene a Ayase Ueda, máximo goleador de Países Bajos. Y con Ferri se ha fichado a alguien que ha costado en torno a diez millones de euros. Eso es lo que piensan en el Feyenoord: si Ueda se va, él debe ser el delantero centro titular. Van Persie tiene que crecer durante la temporada y Tengstedt aún debe ser vendido», aclara el observador del Feyenoord.

Según Gouka, este verano también pueden marcharse Bart Nieuwkoop y Jakub Moder. Debido al inminente cierre del mercado de fichajes y a las diversas lesiones dentro de la plantilla, no es una tarea sencilla.

«Moder ya no va a ponerse en forma este mes. Así que va a ser difícil vender a jugadores así», concluye Gouka en su análisis sobre el estado actual del Feyenoord.