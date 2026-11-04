«El objetivo está claro»: El Aston Villa envía un mensaje firme al Manchester United mientras Unai Emery se compromete a seguir más allá de 2029

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El Aston Villa ha confirmado públicamente que Unai Emery seguirá comprometido con el club más allá de 2029 tras mantener conversaciones positivas con el presidente Nassef Sawiris, lo que pone fin a las especulaciones sobre una posible marcha al Manchester United. El español había sonado con fuerza para sustituir a Michael Carrick en Old Trafford, donde el Aston Villa jugará este fin de semana con la necesidad de reaccionar tras la derrota del martes por 3-0 ante el Barcelona en la Champions League.

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El Aston Villa confirma el compromiso de Emery en medio de los rumores que le vinculan con el Manchester United

El Aston Villa ha tratado de poner fin a las especulaciones sobre el futuro de Emery con un comunicado publicado el miércoles en el que confirma un compromiso claro más allá de 2029, tras las conversaciones entre el entrenador y los dirigentes del club. El técnico, de 55 años, ha sido vinculado insistentemente con la posibilidad de sustituir a Carrick en el Manchester United.

Según The Telegraph, Emery mantiene conversaciones avanzadas para firmar un nuevo contrato con el Aston Villa, lo que acabaría de raíz con los rumores sobre su marcha a Old Trafford. Al United le habría costado 20 millones de libras rescindir su contrato actual.

El comunicado del Aston Villa revela detalles de una reunión clave

Los impresionantes cuatro años de Emery en el Aston Villa dieron lugar a conversaciones con Sawiris, el presidente de operaciones futbolísticas Roberto Olabe y el director de operaciones futbolísticas Damian Vidagany sobre su futuro a largo plazo. En un comunicado muy transparente, el club confirmó que la reunión había dado lugar a «conversaciones positivas». La nota señala: «El Aston Villa ha celebrado hoy una importante reunión de trabajo para planificar el futuro del club y sentar las bases de su proyecto deportivo e institucional a largo plazo».

«La reunión congregó a Nassef Sawiris, presidente del club, y a Unai Emery, junto con el presidente de operaciones futbolísticas Roberto Olabe y el director de operaciones futbolísticas Damian Vidagany».

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Emery apunta a seguir en el Aston Villa durante la próxima década

«Las conversaciones se centraron en planificar conjuntamente la dirección estratégica del club a largo plazo y, tras un diálogo positivo, se estableció un compromiso claro más allá de 2029 para desarrollar conjuntamente el club bajo la dirección deportiva de Unai Emery, sobre la base de unas ambiciones compartidas y el objetivo común de alcanzar la excelencia y seguir creciendo durante los próximos años».

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«El objetivo está claro: construir un Aston Villa ambicioso y competitivo, capaz de afrontar los mayores retos y alcanzar los mayores logros». Emery firmó una ampliación de contrato de cinco años en mayo de 2024, 18 meses después de su llegada, pero ahora todo apunta a que seguirá al frente del equipo al entrar en la próxima década.

¿Qué les espera a Emery, al Aston Villa y a Carrick?

Emery estará este fin de semana en Old Trafford, donde el United recibirá al Aston Villa. La derrota por 3-0 ante el Barcelona y el empate frente al Fulham el pasado sábado dejan al equipo de Emery necesitado de un resultado positivo antes del parón de selecciones de noviembre.

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El United solo había ganado dos partidos en toda la temporada antes de su sensacional remontada por 3-2 ante la AS Roma el martes. Otra victoria podría mantener a Carrick en el cargo más allá del parón, cuando está previsto que se evalúe su rendimiento.