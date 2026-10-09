Parece que el regreso del portugués João Félix al Barcelona no será sencillo, debido al deseo de la directiva del Al-Nassr saudí de retener al jugador por un periodo más largo, activando una cláusula que permite prorrogar su contrato dos temporadas adicionales.

Según lo señalado por el sitio "Foot Mercato", citando al diario español "Sport", Ahmed Al-Sultan, el nuevo presidente del Al-Nassr que asumió el cargo el pasado martes en sustitución de Abdullah Al-Majed, quiere activar la cláusula de prórroga automática del contrato de Félix, que ha entrado en su último año según la duración garantizada del contrato. Por su parte, el entorno del jugador ha comenzado a moverse de cara a la posibilidad de su regreso al club catalán.

La nueva directiva busca, según el informe, mantener a Félix a largo plazo, con la posibilidad de otorgarle un papel central en el proyecto del Al-Nassr durante la próxima etapa, convirtiéndose en uno de los rostros más destacados del equipo a medida que Cristiano Ronaldo avanza en su carrera y se acerca gradualmente a alejarse del primer plano.

Este paso podría complicar los esfuerzos del delantero portugués por regresar pronto a los terrenos de juego europeos, especialmente si el Al-Nassr decide activar la cláusula de prórroga estipulada en su contrato.

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Félix ya había vestido la camiseta del Barcelona durante la temporada 2023-2024, cuando se incorporó al equipo cedido por el Atlético de Madrid. El jugador disputó entonces 44 partidos, en los que marcó 10 goles y dio 6 asistencias.

Pese a la irregularidad de su nivel en algunos periodos, Félix conservó recuerdos positivos de su experiencia en Cataluña, y no ha ocultado su vínculo con el club ni su deseo de regresar a él.

Pero el Barcelona, según el informe, no sitúa la recuperación del jugador entre sus prioridades en el mercado de fichajes del verano de 2027, aunque podría tratar su regreso como una oportunidad disponible en el mercado, sobre todo porque el equipo ya cuenta con varias opciones en la línea delantera.

La lista de nombres capaces de ocupar los roles ofensivos que domina Félix incluye a Fermín López y Dani Olmo, además de Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi y Anthony Gordon en las bandas.