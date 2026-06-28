«El nuevo Mila»... Un conjunto de cifras históricas para Mahrez tras su doblete en Austria

Riyad Mahrez amplió su legado en el fútbol argelino al anotar los dos goles de su selección en el 3-3 ante Austria, esta mañana (hora de Greenwich), en la tercera jornada del Mundial 2026.

Mahrez se convirtió en el primer argelino en llegar a 11 goles en grandes torneos: 9 en la Copa Africana y 2 en Mundiales.

Lee también

El director de la Federación Austriaca: «Quizá empatemos con Argelia... y el escándalo de Gijón es cosa del pasado»

Un dedo del pie lo cambia todo… ¿Qué dijo la prensa australiana sobre el partido contra Egipto?

Además, el capitán de los «Guerreros del Desierto» es el segundo argelino en marcar un doblete en un mismo partido del Mundial, tras Saleh Assad, quien lo logró ante Chile en 1982 (3-2).

Con 35 años y 4 meses, Mahrez es el segundo futbolista africano de mayor edad en lograr un doblete en un Mundial, solo superado por la leyenda camerunesa Roger Milla, quien lo consiguió en dos ocasiones en 1990 con 38 años, según la red francesa «stats foot».

Tras el empate, ambos equipos avanzaron a los dieciseisavos del Mundial 2026: Argelia enfrentará a Suiza y Austria a España.



