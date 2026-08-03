El nuevo jugador del Tottenham: Pedro Porro fue la razón para cerrar el fichaje

El español Pedro Porro, lateral del Tottenham, jugó un papel fundamental en el fichaje del portugués Mateus Fernandes, procedente del West Ham durante el presente verano.

El Tottenham había cerrado oficialmente el fichaje de Fernandes por 85 millones de libras esterlinas, tras una pugna con el Manchester United, para reforzar el mediocampo del club londinense a partir de la próxima temporada.

En una entrevista con el diario "The Athletic", de la que el diario "Mundo Deportivo" recogió algunos extractos, el centrocampista portugués explicó que Porro habló con su entrenador, Roberto De Zerbi, para recomendar el cierre del fichaje.

Mateus Fernandes, que jugó junto a Porro en el Sporting de Lisboa, dijo: "Me llamó un día y me dijo: vamos, Mateus, tienes que jugar con nosotros, te queremos".

Y añadió que el lateral español le confesó: "Fui yo quien le pidió al entrenador que te fichara".

Además de la recomendación de Pedro Porro, el nuevo jugador del Tottenham afirmó que la insistencia de De Zerbi fue determinante y dijo: "La manera en que habló conmigo y con mi familia fue muy importante para mí. Me llamaba todos los días. Me dijo que sería como un segundo padre para mí en Inglaterra. Estoy muy feliz de trabajar con él".



