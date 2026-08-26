¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

El nuevo jugador del Barcelona firma su contrato: se aplaza el anuncio oficial

Fichajes
D. Livakovic
Barcelona vs Athletic Club
Barcelona
Athletic Club
Primera División
Lyon vs Fenerbahce
Lyon
Fenerbahce
Liga de Campeones Clasificación
Samsunspor vs Fenerbahce
Samsunspor
Superlig
Croacia
España
Francia
Turquía

La operación se ha cerrado de forma definitiva

El anuncio oficial del traspaso del portero Dominik Livakovic al Barcelona español se aplazó debido al retraso del Fenerbahçe turco en el envío de algunos documentos relacionados con la operación.

Según el diario "Mundo Deportivo"catalán, el guardameta croata, de 31 años, llegó ayer a Barcelona y superó con éxito el reconocimiento médico la mañana de este miércoles, antes de firmar su contrato con el club hasta junio de 2030.

Lee también

Courtois: la elección de Rodri por el Barcelona es lamentable para él

Tras su debut: Cristiano Ronaldo cumple el sueño de un jugador del Real Madrid

Livakovic había almorzado con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, el vicepresidente, Rafa Yuste, y su agente, Andy Bara, antes de dirigirse a las oficinas del club en el Spotify Camp Nou para firmar el contrato.

Pese a completarse la firma, el Barcelona no podrá anunciar la operación hasta recibir los últimos documentos del Fenerbahçe, que decidió aplazar su envío hasta mañana jueves debido a que disputa un decisivo enfrentamiento ante el Lyon francés, la tarde de este miércoles, en la vuelta de la última ronda previa de la Liga de Campeones de Europa.

La situación de Livakovic en el Barça sigue sin resolverse, ya sea para quedarse como segundo portero o salir cedido durante una temporada, antes de regresar la próxima campaña tras la finalización del contrato del veterano polaco Wojciech Szczesny.

El Barcelona también espera conocer el margen del que dispone dentro de las reglas del Fair Play Financiero, con el fin de determinar hasta qué punto es posible inscribir al guardameta croata en su plantilla.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google