El nuevo jugador del Barcelona firma su contrato: se aplaza el anuncio oficial

El anuncio oficial del traspaso del portero Dominik Livakovic al Barcelona español se aplazó debido al retraso del Fenerbahçe turco en el envío de algunos documentos relacionados con la operación.

Según el diario "Mundo Deportivo"catalán, el guardameta croata, de 31 años, llegó ayer a Barcelona y superó con éxito el reconocimiento médico la mañana de este miércoles, antes de firmar su contrato con el club hasta junio de 2030.

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Livakovic había almorzado con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, el vicepresidente, Rafa Yuste, y su agente, Andy Bara, antes de dirigirse a las oficinas del club en el Spotify Camp Nou para firmar el contrato.

Pese a completarse la firma, el Barcelona no podrá anunciar la operación hasta recibir los últimos documentos del Fenerbahçe, que decidió aplazar su envío hasta mañana jueves debido a que disputa un decisivo enfrentamiento ante el Lyon francés, la tarde de este miércoles, en la vuelta de la última ronda previa de la Liga de Campeones de Europa.

La situación de Livakovic en el Barça sigue sin resolverse, ya sea para quedarse como segundo portero o salir cedido durante una temporada, antes de regresar la próxima campaña tras la finalización del contrato del veterano polaco Wojciech Szczesny.

El Barcelona también espera conocer el margen del que dispone dentro de las reglas del Fair Play Financiero, con el fin de determinar hasta qué punto es posible inscribir al guardameta croata en su plantilla.

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