El Manchester City ha cerrado un nuevo fichaje ofensivo procedente de Brasil, tras alcanzar un acuerdo total con el Palmeiras para incorporar a la joven promesa Allan Elias por 40 millones de euros.

Fabrizio Romano, experto en fichajes de jugadores y entrenadores en Europa, confirmó que el jugador ya llegó a la ciudad de Mánchester durante las últimas horas, como paso previo a someterse al reconocimiento médico y firmar oficialmente con el campeón de Inglaterra a finales de esta semana.

Por su parte, el diario "The Athletic" informó de que la operación incluye una cantidad fija de 37,5 millones de euros, además de 2,5 millones de euros en variables y bonificaciones, mientras que aún no se ha revelado la duración del contrato.

El City había incluido a Allan en su lista de objetivos para reforzar su línea de ataque, pese a la insistencia del Palmeiras en que no estaba en venta, ya que fuentes cercanas al club brasileño señalaron que el valor de la cláusula de rescisión en su contrato asciende a 100 millones de euros, lo que significa que el City logró rebajar la cantidad en más de la mitad.

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Este fichaje llega después de que el Manchester City aceptara vender a su extremo brasileño Savinho al Tottenham Hotspur, en una operación de grandes dimensiones en la que el club londinense pagará 75 millones de libras esterlinas por adelantado, además de 10 millones de libras esterlinas en variables potenciales.