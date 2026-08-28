El nuevo fichaje del Al Hilal hace estallar en lágrimas al entrenador del Aston Villa

El español Unai Emery, director técnico del Aston Villa, reveló los detalles de las últimas horas del inglés Ollie Watkins en el club, antes de su traspaso al Al-Hilal saudí, asegurando que despidió a su exdelantero con un gran abrazo y una pequeña lágrima, pese al malestar que sintió tras el comportamiento del jugador antes del partido ante el Brighton.

Watkins se prepara para completar su traspaso al Al-Hilal en una operación valorada en unos 50 millones de libras esterlinas, después de que el delantero inglés manifestara su deseo de dejar el Aston Villa y vivir una nueva experiencia en la Roshn League, aprovechando la importante oferta económica que le presentó el club saudí.

Watkins se había autoexcluido de participar en el enfrentamiento ante el Brighton en la jornada inaugural, pese a la lesión de los otros delanteros del plantel, Tammy Abraham y Brian Madjo, una actitud que provocó un estado de malestar dentro del club, antes de que el jugador regresara y se disculpara con Emery y sus compañeros, y reconociera que había cometido un error.

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Emery dijo durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Arsenal: "El compromiso y la conducta de Watkins siempre fueron magníficos. La semana pasada no pudimos llegar a un acuerdo que le permitiera jugar ante el Brighton, pero nos dijo después del partido que lo sentía, y admitió que había cometido un error y que se había equivocado".

Y añadió el técnico español: "Aceptamos su disculpa, y también los jugadores, porque siempre tuvo buena conducta con el club y conmigo. Es una persona excelente, quizá incluso mejor como persona que como jugador. Lo despedí con un gran abrazo y una pequeña lágrima".

Emery aclaró que la última actitud de Watkins no borró los años y los buenos momentos que vivió con el Aston Villa, pese a reconocer que el comportamiento del jugador antes del enfrentamiento ante el Brighton le causó decepción.

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Y dijo: "Sentía algo de decepción, y hablamos sobre el asunto. Pero para ser claro, es una persona excelente, y un solo error no borra todas las cosas buenas que aportó aquí. Ollie es un jugador de alto nivel".

Los sentimientos de Emery hacia Watkins reflejan el valor del delantero dentro del Aston Villa, después de que durante sus años en el club se convirtiera en uno de sus elementos ofensivos más destacados, antes de decidir afrontar un nuevo desafío en su trayectoria de la mano del Al-Hilal.

Emery concluyó sus declaraciones diciendo: "Ahora es un nuevo capítulo con Nicolás Jackson. Le deseo lo mejor a Watkins en Arabia Saudí. Y, por supuesto, estamos contentos", en referencia al inicio de una nueva etapa para el Aston Villa con su nuevo delantero, mientras Watkins se prepara para abrir una página completamente diferente con la camiseta del Al-Hilal.