El nuevo estadio del Manchester United está un paso más cerca tras alcanzar un hito crucial

El Manchester United ha adquirido la mayoría de los terrenos necesarios para construir un nuevo estadio, según informó el club. Este paso es clave en el plan a largo plazo para renovar Old Trafford.

El club planea un estadio de 100 000 asientos que será el más grande del Reino Unido.

«El estadio debe impulsar la remodelación del barrio circundante y convertir la zona en uno de los destinos deportivos y de entretenimiento más dinámicos y punteros a nivel mundial», indica la web del club.

El terreno de 25 hectáreas se ubica a 350 metros al noroeste del recinto actual. La entidad dialogará con las empresas afectadas para brindarles apoyo durante la transición.

El proyecto urbanístico incluye 15 000 viviendas nuevas y generará 48 000 empleos locales y 90 000 nacionales.

Collette Roche, responsable del proyecto, afirma: «Al construir tan cerca de Old Trafford, preservaremos el patrimonio y las tradiciones que nuestros aficionados valoran».

«Construiremos, junto a nuestros aficionados y no solo para ellos, un estadio de categoría mundial donde el ambiente, la asequibilidad y la accesibilidad sean clave».

«Era fundamental adquirir el terreno adecuado para nuestro nuevo estadio, y el que hemos comprado nos ofrece el escenario perfecto para construir un recinto de talla mundial que honre nuestro pasado y esté preparado para el futuro», concluye Roche.