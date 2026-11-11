El nuevo entrenador de Egipto desvela sus prioridades y coloca a Salah en un lugar excepcional

Compartir Sigue a GOAL en Google

Alí Maher comenzó su misión al frente del cuerpo técnico de la selección de Egipto con un mensaje claro sobre la naturaleza de la próxima etapa, asegurando que la falta de tiempo no le impedirá intentar introducir cambios en la forma de trabajar, y que su confianza en el potencial de los jugadores representa el punto de partida para poner en práctica su visión.

Anuncios

Durante la rueda de prensa de su presentación, este miércoles, el entrenador egipcio describió el hecho de asumir la responsabilidad de la selección como una estación importante en su trayectoria, señalando que dirigir al equipo nacional representa una aspiración que persigue todo técnico. También dirigió su agradecimiento al presidente Abdelfatah al Sisi, en reconocimiento por su apoyo al fútbol egipcio y al entrenador nacional.

«No empezaremos de cero»

Maher no olvidó referirse al anterior cuerpo técnico encabezado por Hossam Hassan, al elogiar el esfuerzo que realizó durante su etapa al frente de la responsabilidad, aclarando que el nuevo cuerpo técnico no empezará de cero, sino que pretende construir sobre lo ya logrado, con la introducción de ideas y métodos distintos durante el próximo periodo.

El entrenador habló de la dificultad de las circunstancias en las que asumió el cargo, aclarando que solo dispuso de cinco días antes de disputar el primer partido. Y pese a lo corto del periodo de preparación, mostró su confianza en la capacidad de los integrantes de la selección para asimilar sus instrucciones y aplicarlas sobre el terreno de juego, basándose en el potencial que poseen, y describiendo a sus jugadores como los mejores del continente africano.

El secreto de la exclusión: ¿pagó Luca Zidane el precio de la postura de su padre ante el espinoso asunto?

Maher comparó la naturaleza del trabajo en los clubes y en las selecciones, aclarando que el entrenador en un club dispone de una oportunidad diaria para entrenar, corregir los errores y afianzar sus ideas en los jugadores, mientras que las selecciones imponen circunstancias distintas debido a lo cortos y espaciados que son los periodos de concentración, lo que hace que los detalles sean más complejos y requiere métodos de comunicación continuos.

Anuncios Anuncios

Señaló que el cuerpo técnico se esforzará por mantener abiertos los canales de comunicación con los jugadores, para que puedan entender con facilidad lo que se les exige, ante lo limitado del tiempo disponible para el trabajo colectivo. Maher considera que simplificar las instrucciones y transmitir las ideas con claridad son una necesidad para afrontar la naturaleza de la misión internacional.

Related Topics

Lee también: Reconoció la postura de Flick: ¿vuelve el dolor de cabeza de Ter Stegen al Barcelona?

¿Cómo ve a Mohamed Salah?

Sobre Mohamed Salah, consideró que el capitán de la selección es una de las ganancias más importantes que ha conocido el fútbol egipcio, al afirmar: «Salah es lo mejor que le ha pasado al fútbol egipcio», subrayando que su presencia representa un gran valor para el equipo. Añadió que todos los jugadores tienen el deseo de dejar una huella influyente con la camiseta de la selección, expresando su confianza en su capacidad para hacer felices a los aficionados egipcios. Y al hablar del futuro del equipo, Maher insistió en que cada etapa tiene sus propias exigencias, y que el trato con la lista actual debe tener en cuenta el aprovechamiento de los elementos disponibles para alcanzar primero los objetivos marcados.

Asimismo, apuntó que el fútbol egipcio no produce un jugador excepcional de forma repetida, sino en periodos largos, lo que exige saber invertir en los talentos existentes en la actualidad en lugar de precipitarse en realizar cambios amplios. Aclaró que la cuestión de reducir la media de edad de la selección llegará en una etapa posterior, tras trabajar en alcanzar los objetivos actuales y aprovechar al grupo existente, sin fijar una fecha ni un mecanismo para aplicar esta orientación.

Anuncios

Maher asumió la responsabilidad apenas cinco días antes de su primer partido con la selección, ya que se prepara para enfrentarse a Malaui en dos ocasiones en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, el próximo viernes y el próximo martes.

Lee también: Terremoto de mil millones de euros: ¿qué pasaría si el Manchester United descendiera?