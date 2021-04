El nuevo desafío de Zidane: del Chelsea de los 250 millones al de Tuchel

Con unos números de escándalo, el alemán ha revivido a un equipo moribundo hasta ponerle en semifinales de Champions contra el Real Madrid.

Hoy (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones) se cruzan en el Di Stéfano dos equipos de autor, con los referentes en los banquillos. El Real Madrid-Chelsea pasa por el duelo de pizarras Zidane-Tuchel, dos técnicos que han moldeado a su parecer a sus plantillas, en las que no se distingue a nadie tan importante como ellos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El alemán se convirtió en la brújula de Abramovich desde finales de enero, cuando en Stamford Bridge se convencieron de que los alrededor de 250 millones invertidos en los Havertz, Werner, Chillwell, Ziyech o Mendy no se rentabilizaban en el césped. Fulminado en el PSG, Tuchel fue el elegido para curar la desilusión con Lampard, mito de corto y decepción en la banda. El resultado, asumiendo un proyecto que le era ajeno, da para aplaudir: 14 victorias (66,66%), cinco empates (20,83%) y únicamente dos derrotas (9,52%) en 21 partidos.

El artículo sigue a continuación

El balance de goles en este periodo retrata a este reforzado Chelsea que ya es el de Tuchel, no el de las incorporaciones de renombre en verano: apenas promedia 1,28 tantos a favor por encuentro pero sólo encaja, y no es un error de cálculo o de escritura, 0,42. Con Lampard anotaba más, 2,24 de media, pero también recibía más, 1,10, y no le salían las cuentas.

Cambio de sistema y renovación de pilares

Para alcanzar esos datos Tuchel ha desplegado en Londres un extraordinaria capacidad de adaptación a las circunstancias. Pese a heredar un grupo no planificado por él y pensado para una idea distinta, se atrevió enseguida a cambiarle la naturaleza. Despidió el 4-3-3 y el 4-2-3-1 de Lampard e implantó un dibujo con tres centrales y dos carrileros como base, un esquema que protege colectivamente y que ha provocado un crecimiento individual mayoritario.

Mount, aun con un registro discreto de cinco goles, es el máximo productor por el momento. Detrás de él van con tres Pulisic, Jorginho y Ziyech. Como el Madrid, no es este Chelsea para festines. Los pilares del remozado equipo, que se mantiene cuarto en la Premier, son Azpilicueta (1.643 minutos), Rüdiger (1.547) un Mendy (1.440) asentado en la portería, Mount (1.416) y Jorginho (1.407). Ha caído la participación, por contra, de Werner, Zouma, Chilwell y Kanté. Pero todos serán necesarios y todos estarán enchufados para ir encargando en Valdebebas el billete para Estambul.