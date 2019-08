El nuevo Dani Alves de Guardiola: Cancelo, un diamante en bruto para el Manchester City

El entrenador catalán podrá tener, al fin, un jugador hecho a imagen y semejanza del brasileño.

El fichó a tres laterales en julio de 2017, pero Pep Guardiola no consiguió entonces al que realmente él quería. El entrenador catalán creía que la llegada de Dani Alves al Etihad Stadium era un hecho, pero no fue así.

Alves y Guardiola incluso habían compartido el almuerzo del 7 de julio, cuando conversaron acerca de los ambiciosos planes del City para convertirse en la potencia dominante del fútbol inglés. Sin embargo, solo cuatro días después, el brasileño aceptaba unirse al Paris Saint-Germain.

Guardiola estaba furioso. En público, hizo caso omiso del fracaso de la transferencia y, de hecho, se mostró feliz con la ventana de transferencia de verano de los Ciudadanos, que firmaban a, ay aPero Guardiola se iba a quedar insatisfecho.Danilo es versátil pero nunca ha convencido en ninguna posición, mientras que Mendy es una apuesta a futuro y ha sido acosado por lesiones y falta de disciplina. y por su parte Walker, que con su pirueta ante el impidió la derrota ante el Liverpool el pasado domingo en la Community Shield, sigue siendo un jugador propenso a errores infantiles y a fallas en la concentración. Además, no ofrece lo que podría ofrecer un Mendy totalmente en forma y enfocado en el flanco opuesto.

En resumen, Walker no es Dani Alves.podría serlo, sin embargo. Lo que hace que, incluso aunque tuviera choques de personalidad con algunos de sus compañeros de equipo.

Al permitir que Cancelo se vaya al City a cambio de Danilo más dinero en efectivo, los campeones de la estarán resolviendo dos de los problemas de Pep en un solo movimiento, fortaleciendo significativamente a uno de sus principales rivales en la lucha por la Liga de Campeones de esta temporada.

Danilo jugó solo 11 veces en la Premier League la temporada pasada, por lo que no será extrañado en Manchester. En cambio, Cancelo tiene todo en su repertorio para convertirse en un gran favorito del público en el Etihad. Tiene la salida dinámica por el sector derecho que habría ofrecido Dani Alves.



Después de todo, el internacional por ha inspirado su juego en el capitán de . "Sin duda, mi punto de referencia es Dani Alves", decía Cancelo a Goal y DAZN en mayo. "He sido un admirador suyo desde que comencé a jugar al fútbol. Lo he seguido desde que jugaba para el ".



Al igual que Dani Alves a lo largo de su carrera, han surgido preocupaciones sobre el trabajo defensivo de Cancelo. Y es cierto que en el descuidó muchas veces su sector por querer ser un arma ofensiva. Sin embargo, mejoró enormemente en . Primero lo hizo bajo las órdenes de Luciano Spalletti en el Inter, y luego con Massimiliano Allegri en la Juventus.



"Cuando llegué a Italia por primera vez, fue un cambio radical para mí, ya que venía de , donde la gente prefiere más la técnica, mientras que aquí en Italia lo más importante es la táctica", explicaba Cancelo. "En ese momento, Luciano Spalletti me ayudó mucho, especialmente en el aspecto defensivo de mi juego. Le agradezco mucho lo que hizo por mí, ya que esos meses en el Inter fueron muy importantes para mí".

Allegri, por su parte, estaba entusiasmado con la rapidez con la que Cancelo se adaptaba a Turín, pero sentía que el joven de 25 años todavía tenía más para dar. "Sé que ya ha mejorado, pero aún necesita mejorar más porque tiene unas cualidades extraordinarias", decía el ex técnico de la Juventus a JTV. "Todavía le falta algo para ser el mejor lateral derecho del mundo".



Sin embargo, podría encontrar eso que le falta en el City, donde jugará bajo las órdenes de un entrenador con una filosofía ofensiva mucho más marcada que las de Allegri. De hecho, el conservador entrenador italiano no siempre confió en Cancelo, que se equivocó mucho al dejar fuera del equipo al portugués en la derrota de octavos de final de la pasada Liga de Campeones ante el . Cancelo se echó mucho de menos esa noche en el Wanda Metropolitano y no fue casualidad que su regreso en Turín coincidiera con la remontada 3-0 contra los españoles.



La Juve siempre fue más peligrosa con Cancelo, que completó más centros (61) que cualquier otro defensa en la Serie A la temporada pasada, además de acumular un gol y tres asistencias. Su rendimiento ahora debería dispararse en Mánchester. Guardiola nunca logró llevar a Alves al City, pero con Cancelo podría dejar de echar de menos al brasileño.