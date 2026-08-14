El Al-Hilal ofreció un espectáculo futbolístico entretenido en sus primeros 45 minutos de la nueva temporada de la Roshn League, con una imagen que muchos no conocían de él durante toda la campaña anterior bajo la dirección de su técnico italiano Simone Inzaghi.

El Al-Hilal terminó la primera parte por delante del Al-Faisaly con un resultado de 3-0, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la primera jornada de la Roshn League.

El "Líder" marcó sus tres goles en apenas 9 minutos, con dos penaltis del delantero francés Karim Benzema y del centrocampista portugués Rúben Neves, y entre ambos un disparo desde el interior del área del extremo brasileño Malcom.

Durante la primera parte, el "Líder" tuvo la posesión del balón en un 53%, pero fue enormemente efectivo, ya que sus jugadores dispararon 8 balones a la portería del Al-Faisaly, frente a solo dos disparos del Al-Faisaly, según la red "SofaScore".

De entre esos disparos, el Al-Hilal creó 4 ocasiones peligrosas ante la portería del Al-Faisaly, de las cuales anotó 3, y el porcentaje de goles esperados alcanzó el 2,16, mientras que logró conseguir 5 saques de esquina.

Cabe recordar que el "Líder" sufrió la pasada temporada por la escasa producción ofensiva en numerosos partidos, así como por el desperdicio de ocasiones fáciles, algo que evitó durante su primer partido de la nueva temporada.