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Lionel MessiGetty Images
Rian Rosendaal

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El nombre de Ronaldo resalta tras la nueva hazaña de Messi en el Mundial

Argentina vs Austria
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C. Ronaldo

Kenneth Pérez elogió la actuación de Lionel Messi, autor de dos goles ante Austria (2-0) que, con cinco tantos, lidera la clasificación de goleadores del Mundial. Gracias a su estrella de 39 años, Argentina avanza a la fase eliminatoria.

«Los ha marcado todos para Argentina. Es increíble. La segunda parte no fue buena para ninguno de los dos equipos. ¿Dónde va a acabar esto?», se pregunta Theo Janssen en el estudio de la NOS.

«Con solidez se llega lejos», afirma Pérez, impresionado por el campeón. «Cuando tienes a un artista así, capaz de decidir de la nada. Messi no hizo un partido espectacular, pero marcó dos goles y pudo completar su segundo hat-trick».

«Pero este es el mejor futbolista que he visto jamás en un campo. Y no durante uno, dos o tres años, sino quince», recuerda el analista danés, que lleva años disfrutando de sus goles y jugadas.

Con tono cínico, añade: «¿Crees que a Ronaldo le molestará esto?». Y concluye: «Mañana tendrá que volver a hacerlo».

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Janssen coincide: «Por lo que hemos visto, sin duda. No puedo opinar sobre Maradona, Pelé y Cruyff, pero por lo que hemos visto: el mejor, con diferencia».

«Ronaldo se acercó a Messi unos años gracias a sus goles, pero si valoramos el fútbol, la técnica, los controles, las aceleraciones, los goles, los pases y las asistencias, nadie supera a Messi», concluye Janssen. 

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