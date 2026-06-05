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MAINZ, GERMANY - MAY 31: Starting lineup of Germany with Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Oliver Baumann, Lennart Karl, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Deniz Undav and Florian Wirtz during the international friendly match between Germany and Finland at MEWA Arena on May 31, 2026 in Mainz, Germany. (Photo by Helge Prang - GES Sportfoto/Getty Images)Getty Images
Jeroen van Poppel

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El niño prodigio acaba en el hospital: su participación en el Mundial es muy incierta

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La selección alemana sufrió un duro revés víspera del Mundial. El seleccionador Julian Nagelsmann anunció el viernes que Lennart Karl, delantero de 18 años del Bayern de Múnich, se lesionó en el entrenamiento y fue trasladado al hospital para realizarle pruebas.

«No pinta bien», reconoció el técnico, que aguarda el diagnóstico para decidir si le reemplaza.

Según Florian Plettenberg, de Sky Sport, aún no se descarta su baja para el Mundial. En las próximas horas se conocerá la gravedad de la lesión del joven talento del Bayern de Múnich.

Su ausencia sería un golpe duro para Alemania, pues el delantero había impresionado en la pretemporada y aspiraba a un lugar en el once de Nagelsmann.

Karl, que competía por un lugar detrás del delantero, parecía fijo para la tercera plaza, ya que Florian Wirtz y Jamal Musiala tienen aseguradas las otras dos.

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Nagelsmann ya había elogiado al versátil delantero, capaz de actuar en varias demarcaciones. La semana pasada Karl fue titular en la derecha en el amistoso contra Finlandia (4-0); jugó 73 minutos.

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