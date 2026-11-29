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El Brighton sigue en caída en la Premier League tras perder este domingo por 1-0 ante el Newcastle United en el partido que los enfrentó en la duodécima jornada del campeonato.

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Es la segunda derrota consecutiva del Brighton, que se deja otros 3 puntos y se aleja un paso de la lucha por la cabeza de la Premier League.

El Brighton se queda con 22 puntos y es segundo de manera provisional, a la espera del resultado del Arsenal-Manchester City de esta noche.

El City tiene los mismos puntos que el Brighton, y una victoria o un empate esta noche le daría la segunda plaza de la Premier League. En ese caso, el Brighton caería a la tercera posición, por delante del Liverpool, cuarto, por diferencia de goles.

Por su parte, el Newcastle, que marcó por medio de Harvey Barnes (minuto 8, de penalti), alcanza los 16 puntos y ocupa la duodécima posición de la clasificación de la Premier League.

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El Hull City sigue ganando

El Hull City continuó con su racha de victorias al imponerse al Crystal Palace por 3-2 en la misma jornada.

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El Hull City ya había ganado al Brighton por 2-0 en la jornada anterior, y hoy suma otros 3 puntos para llegar a 17 y situarse noveno en la clasificación de la Premier League.

En cuanto al Crystal Palace, que jugaba como local, se queda con 7 puntos en el último puesto de la tabla y su situación se complica aún más tras la derrota de hoy.

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Los goles del Hull City fueron obra de Oliver McBurnie (minuto 38), Sorba Thomas (minuto 48) y Regan Slater (minuto 80), mientras que Jørgen Strand Larsen (minuto 90) y Adam Wharton (90+5) firmaron los dos tantos del Crystal Palace.

El Tottenham vence al Sunderland

El Tottenham encadenó su segunda victoria consecutiva al derrotar al Sunderland por 2-0, con dos goles de James Maddison en los minutos 35 y 70.

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El Tottenham se llevó 3 valiosos puntos y sube a 18, en la octava posición, mientras que el Sunderland se queda con 9 puntos en el puesto 18 y también ve cómo se complica su situación.

En otro encuentro de esta emocionante jornada, el Bournemouth ganó por 2-1 en su visita al Fulham.

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Los dos goles del Bournemouth fueron obra de Marcus Tavernier (minuto 21) y Justin Kluivert (minuto 62), mientras que Rodrigo Muniz marcó el tanto del Fulham (minuto 28, de penalti).

El Bournemouth sube a 21 puntos y es quinto, mientras que el Fulham sigue con 11 puntos en el puesto 17.