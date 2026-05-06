Según The Telegraph, el Newcastle United considera fichar a Bart Verbruggen este verano. El portero del Brighton & Hove Albion está dispuesto a dar el salto, aunque no es el único candidato.

En el Newcastle, Eddie Howe cuenta con Nick Pope y Aaron Ramsdale, pero ninguno ha convencido esta temporada, por lo que la directiva busca prioritariamente un nuevo portero.

«El holandés quiere valorar sus opciones de fichaje para el verano y sus 102 partidos con el Brighton demuestran amplia experiencia», señalan.

Su reputación en la costa sur ha crecido desde su llegada procedente del Anderlecht en 2023 y se le ve como el fichaje ideal para el Newcastle, que quiere desprenderse de Pope. Ramsdale, cedido, regresará al Southampton.

El club lo sigue desde hace meses y valora su nivel pese a su actuación del pasado fin de semana ante los ‘Magpies’, en la que encajó el primer gol de William Osula.

Aun así, los Magpies valoran su precisión en los pases y su capacidad para iniciar el juego, cualidades clave en un portero de 23 años con contrato en el Amex Stadium hasta 2028.

El fichaje no será fácil. Se prevé que el Brighton fije su precio de venta en unos 58 millones de euros. Los otros candidatos, James Trafford, del Manchester City (40 millones de euros), y Robin Risser, del RC Lens (23 millones), son más baratos.